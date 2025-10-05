Dopo il traino di Affari Tuoi, inizia la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati della seconda puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della seconda puntata

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, condotta da Milly Carlucci, ha visto tutti e 12 i concorrenti scendere in pista con balli ancora più complicati rispetto alla prima puntata. A giudicarli sono stati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Dopo il commento e il voto dei giudici, le coppie in gara si sono sottoposte al giudizio di Alberto Matano, e dei “tribuni del popolo” Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry il coreografo Matteo Addino, che hanno premiato i concorrenti con il tesoretto. Ballerina per una notte è stata Belen Rodriguez che ha ballato un sensuale tango con Yuri Orlando, ottenendo una standing ovation.

Luce. Pelle. Movimento.

Belen incendia la pista di Ballando con le Stelle con la sua energia inconfondibile.

Non serve parlare, basta seguirne il ritmo 💃#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XyLkgljucB — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 4, 2025

Ballando con le Stelle 2025, vincitori ed eliminati di puntata: la classifica del 4 ottobre

Ma chi ha vinto la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda sabato 4 settembre? Si confermano primi, la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che hanno ballato sulle note di Splendido splendente di Donatella Rettore. Staccati di molto la coppia arrivata secondo a pari merito.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice con 76 punti Filippo Magnini e Alessandra Tripoli con 52 punti Marcella Bella e Chiquito con 52 punti Andrea Delogu e Nikita Perotti con 46 punti Rosa Chemical e Erica Martinelli con 40 punti Paolo Belli e Anastasia Kuzmina con 37 punti Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca con 37 punti Martina Colombari e Luca Favilla con 34 punti Fabio Fognini e Giada Lini con 28 punti Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale con 26 punti Nancy Brilli e Carlo Aloia con 23 punti Beppe Convertini e Veera Kinnunen con 10 punti

Il tesoretto, assegnato da Alberto Matano e dal pubblico in studio è andato a Filippo Magnini (25 punti) e Marcella Bella (25 punti). Tutte le coppie passano alla terza puntata, ma Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincono la puntata e si portano a casa un tesoretto di 30 punti.

Nessuno dei 12 concorrenti in gara è stato eliminato anche in questa seconda puntata.