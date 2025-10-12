Con qualche ora di ritardo, a causa della partita della Nazionale, inizia su Rai 1 la terza puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della terza puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della terza puntata

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025, nonostante il ritardo, inizia con la presentazione delle coppie. La gara si apre con un’esplosione di carisma e divertimento grazie al boogie di Fabio Fognini e Giada Lini. Si prosegue poi con un tango ironico e appassionato quello di Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Arriva poi il momento del valzer straordinario: Fefè De Giorgi, ospite di questa sera a Ballando Con Le Stelle, ha portato la stessa passione e determinazione che lo rendono un grande allenatore, dimostrando che anche fuori dal campo sa come incantare il pubblico.

Sensualità, ritmo e spettacolo allo stato puro arrivano in pista grazie al freestyle di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, mentre è poi la volta di stile, classe, emozione e molto altro, tutto in un solo momento, grazie a Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.

Un valzer che tocca il cuore e resta dentro quello invece di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, mentre a ritmo di merengue e pura energia arrivano in pista Marcella Bella e Chiquito.

Rosa Chemical e Erica Martinelli scaldano la pista con “made in italy” in versione salsa, mentre Martina Colombari e Luca Favilla volano leggeri al ritmo di “One day I’ll fly away”. Beppe Convertini e Veera Kinnunen invece, portano in pista il ritmo di Napoli nel samba con “o’ scarrafone”.

Le ultime coppie a scendere sulla pista sono: Andrea Delogu e Nikita Perotti con footloose in versione jive, per una esibizione ricca di energia e divertimento senza freni, seguono poi Nancy Brilli e Carlo Aloia con una salsa, fatta di eleganza e ritmo che fanno muovere proprio tutti. Infine, la coppia che chiude questa gara di Ballando, a suon di un samba travolgente, è quella formata da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.

Dopo le esibizioni dei concorrenti, affiancati dai loro maestri, è la volta del fatidico momento di affrontare l’analisi della giuria in studio, guidata dalla presidente di giuria Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.



Il tesoretto

Come di consueto, dopo il commento e il voto dei giudici, le coppie in gara, anche questa settimana, si sono sottoposte al giudizio del commentatore Alberto Matano, e dei “tribuni del popolo” Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry di questa edizione, il coreografo Matteo Addino, che hanno premiato i concorrenti con il tesoretto.

Il tesoretto della serata, conquistato da Fefè De Giorgi, del valore di 50 punti, viene assegnato da Alberto Matano alla coppia Colombari-Favilla (25 punti) e da Rossella Erra al duo Convertini-Kinnunen (25 punti).

La classifica della terza puntata

1. Fialdini-Pernice: 76

2. Colombari-Favilla: 62

3. D’Urso-La Rocca: 47

4. Delogu-Perotti/ Magnini-Tripoli: 41

5. Fognini-Lini/ Chemical-Martinelli: 36

6. Convertini-Kinnunen: 35 punti

7. Belli-Kuzmina/ Brilli-Aloia: 34

8. Bella-Chiquito: 29

9. Coriandoli-Di Pasquale: 25

I verdetti della puntata

I voti dei giurati uniti a quelli del pubblico votante via social hanno stabilito che Marcella Bella con Ciquito ed Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale sono all’ultimo posto della classifica e partiranno, settimana prossima, da una penalità di -10 punti.

Fialdini con Pernice e D’Urso con La Rocca, sono invece, prime a pari merito ed avranno un bonus di +10 punti.

Nessuna delle coppie in gara è stata eliminata dalla gara questa settimana.