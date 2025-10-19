Cala il sipario sulla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della quarta puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della quarta puntata

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025, si apre con un paso doble sono Marcella Bella e Chiquito. Matano alla cantante dice: “hai creato un po’ di pepe a Ballando, stai dando tutta te stessa mettendoti in gioco a 360°“. In nome di un vecchio video, Canino chiede invece alla concorrente se ci sia dell’attrito con Barbara D’Urso. Marcella nega con fermezza: “Ma figurati, siamo amiche“. “Stasera era tutto un po’ moscio, più che un ballo sembrava un sacrificio del tuo corpo agli dei pagani“, dice invece Selvaggia, che si becca della “noiosa, dici sempre la stessa cosa”.

Segue lo slowfox di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Alla coppia viene fatto notare di non essere in sintonia. Tocca poi a Paolo Belli e Anastasia Kuzmina che con un tango convincono la giuria. L’ironia arriva con il ballo freestyle della Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. Andrea Delogu e Nikita Perotti arrivano con un tango, accolto con una standing ovation da parte del pubblico. Poi segue il Quickstep sulle note di Umbrella di Rihanna per Fabio Fognini e Giada Lini. Anche in questo caso l’esibizione risulta convincente.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca scelgono di dedicare il quickstep alla loro Napoli. Matano sostiene che manchi qualcosa. Barbara chiede, dunque, “che cosa vi aspettate da noi, io sono qua“. Selvaggia le ricorda che tutti si aspettavano da lei un grande show perché “per dieci anni sei stata la tv e forse anche la più brava nel tuo settore“. “Io posso fare intrattenimento se è un mio show“, risponde Barbara, mentre afferma che non vuole essere ricordata a Ballando per “aver scatenato le polemiche“. “Devi entrare anche nella modalità reality, non solo talent. Non tiri fuori la tua emotività come altri concorrenti, sei la prima della classe e niente più“, dice la Lucarelli, che puntualizza quanto sia antipatico insinuare cosa sia successo a Mediaset, due anni fa, senza mai dirlo chiaramente.

Salsa sexy alla “Rossetto e caffè” per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che però non convince del tutto i giudici.

Rosa Chemical e Erica Martinelli propongono un jivedark-gotico, con sottofondo Marilyn Manson, che Milly non pensava fosse possibile. “Questa è la prima volta che ho visto una cosa così ed è una figata unica” è felice Carolyn.

La decima esibizione è quella di Nancy Brilli e Carlo Aloia in una rumba. Esibizione molto apprezzata.

Si passa in fretta al valzer de Il Mondo di Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Dati i giudizi negativi delle scorse volte, il conduttore estrae dalla tasca una bandiera bianca: “Mi arrendo, fate di me quello che volete“. Ultimi Martina Colombari e Luca Favilla con un charleston. “Molto coordinato, ironico e libero, continua ad andare avanti così“, fa sapere la Smith all’ex Miss.

Il tesoretto

Il tesoretto della serata, conquistato da Renato Zero, del valore di 50 punti, viene assegnato da Alberto Matano alla coppia Delogu-Perotti (25 punti) e da Rossella Erra al duo D’Urso-La Rocca (25 punti).

La classifica della quarta puntata

1. D’Urso-La Rocca: 81

2. Delogu-Perotti: 68

3. Fialdini-Pernice: 58

4. Chemical-Martinelli: 45

5. Fognini-Lini: 44

6. Magnini-Tripoli/Colombari-Favilla: 41

7. Belli-Kuzmina/Brilli-Aloia: 38

8. Convertini-Kinnunen: 26

9. Bella-Chiquito: 23

10. Coriandoli-Di Pasquale: 12

I verdetti della puntata

I voti dei giurati uniti a quelli del pubblico votante via social hanno stabilito che Francesca Fialdini-Giovanni Pernice, Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca e Andrea Delogu-Nikita Perotti sono le prime tre coppie classificate della serata. A vincere la quarta puntata è, però, il duo D’Urso-La Rocca. Per loro bonus di 10 punti.

Nessun concorrente è stato eliminato.