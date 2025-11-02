Cala il sipario sulla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della sesta puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della sesta puntata

La Sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 si apre con il ballottaggio tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Ad avere la meglio, il conduttore ma la wild card di Sara Di Vaira salva Emma Coriandoli. Ballerine per una notte di questa sesta puntata, Claudia Pandolfi e Claudia Gerini che si esibiranno sulle note di All that jazz di Chicago.

Inizia la gara, Milly Carlucci presenta le coppie in gara e, affiancata da Nikita Perotti, tra la commozione, manda un abbraccio ad Andrea Delogu, assente a causa della perdita del fratello Evan. Il primo a scendere in pista è Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. La coppia porta in scena un jive “molto bello, molto sciolto“, per la Smith. A seguire con un samba arrivano Marcella Bella e Chiquito, reduci da settimane di critiche e da parole furiose contro la giuria, Matano prende la parola per difendere la cantante.

Terza coppia ad esibirsi, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina in un charleston molto energico sulle note della sua Dr Jazz & Mr Funk, con colpo di scena. Verso la fine Belli ha indossato i tacchi come provocazione a Mariotto che la scorsa puntata ha criticato la fisicità e l’altezza.

Arriva in pista la Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, questa volta con uno slowfox. Poi tocca a un Rosa Chemical con Erica Martinelli, il cantante ha scelto di mostrarsi senza tatuaggi “come forse non mi sono mai visto neanche io“. Sulle note di Se piovesse il tuo nome, la coppia ha portato sul palco di Ballando una rumba molto riuscita. Dopo il primo posto nella quinta puntata, è il turno di Martina Colombari e Luca Favilla con una salsa sulle note di L’importante è finire. Anche questa volta, la coppia non si smentisce.

Lo show continua con il valzer della settima coppia: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Fabio e Ivan si complimentano per il risultato e la Smith nota molti miglioramenti. La Lucarelli, pur apprezzando, la butta sulla provocazione: “mi è apparsa Francesca Fialdini in sogno e mi ha detto che questa edizione la vinceranno Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso, non è un pronostico“. La D’Urso svia “Il mio obiettivo non è crescere ma crescere e ascoltare una maestra che veramente ne capisce di danza che mi dice che ho fatto dei progressi“.

È il turno ora di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La Carlucci prima dell’esibizione spiega che, al termine delle prove di ieri Francesca si è infortunata, motivo per cui non può appoggiare il piede sinistro. La coppia ha quindi tentato di creare una coreografia per tentare di rimanere in gara. La Fialdini riesce comunque a portare a casa una piccola esibizione. E’ Carolyn a prendere la parola: “Siamo tutti d’accordo, non è valutabile, diamo 0“.

Nona coppia a salire sul palco di Ballando, Fabio Fognini e Giada Lini in un samba convincente e apprezzato dalla giuria. “Bravissimo, è un piacere guardarti” dice la Smith. Come la scorsa puntata, penultimi ad esibirsi Nancy Brilli e Carlo Aloia in un quickstep. “E’ la cosa migliore in assoluto da quando è qui” si complimenta Zazzaroni. In fine chiudono Beppe Convertini con Veera Kinnunen che si esibiscono in una salsa sulle note di Mueve la colita. Esibizione “divertente, ma c’è ancora da lavorare tantissimo sulla fluidità” per Carolyn.

Il tesoretto

Il tesoretto della serata, conquistato dalle ballerine per una notte Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, del valore di 50 punti, viene assegnato da Alberto Matano alla coppia Fognini-Lini (25 punti) e da Rossella Erra a Bella-Chiquito (25 punti).

La classifica della sesta puntata

1. Fognini-Lini: 74

2. Bella-Chiquito: 53

3. Colombari-Favilla: 48

4. Magnini-Tripoli/D’Urso-La Rocca: 47

5. Belli-Kuzmina/Chemical-Martinelli: 40

6. Brilli-Aloia: 39

7. Convertini-Kinnunen: 13

8. Coriandoli-Di Pasquale: 7

9. Fialdini-Pernice: 2

Il ballottaggio finale tra Convertini, Coriandoli e Brilli

Passati indenni al primo ballottaggio di puntata, Beppe Convertini e la Signora Coriandoli si ritrovano nuovamente allo spareggio, stavolta insieme a Nancy Brilli.