Si riaccendono i riflettori pista da ballo di Ballando con le stelle 2025, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci da sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Un’edizione che si preannuncia speciale ed imperdibile per il format che quest’anno festeggia 20 anni! Ecco per voi le le anticipazioni sulla prima puntata di stasera, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria.

Ballando con le stelle 2025, la prima puntata di sabato 27 settembre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte

Sabato 27 settembre 2025 dalle ore 20.35 va in onda la prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle 2025, il dance show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci. Tra le novità di questa 20esima edizione l’ingresso di Massimiliano Rosolino chiamato a sostituire Paolo Belli “promosso” a concorrente. Non cambia il format del programma: vip affermati e personaggi meno noti si preparano a scendere sulla pista da ballo, pronti a mettersi in gioco tra ritmo e divertimento. A giudicarli, come sempre, una giuria armata di palette da 0 a 10. Ma i riflettori, almeno per una sera, sono tutti puntati sui primi ospiti e sul “ballerino per una notte” che inaugura questa nuova edizione.

Come tradizione, ogni puntata di Ballando con le stelle prevede la partecipazione di “ballerino per una notte”. Per il debutto della ventesima edizione, però, Milly Carlucci ha scelto di sorprendere il pubblico. Sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, infatti, arriveranno undici ballerine d’eccezione, le ragazze della Nazionale italiana di calcio femminile. Invece nella seconda puntata, possiamo già anticiparvi, ci sarà Belén Rodriguez.

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti, coppie e maestri

Ma passiamo al cast e ai concorrenti dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Un cast di primissimo livello su cui svetta, inutile nasconderlo, Barbara d’Urso. La conduttrice torna in tv pronta ad un nuova sfida e i riflettori sono tutti puntati su di lei. Tra i concorrenti anche la cantante Marcella Bella, la ex Miss Italia Martina Colombari, l’attrice Nancy Brilli e tanti altri.

Ecco il cast di concorrenti e maestri pronti a scendere stasera, sabato 27 settembre 2025, sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Marcella Bella con Chiquito

con Andrea Delogu con Nikita Perotti

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Ballando con le stelle 2025, la giuria

A giudicare le esibizioni di ballo dei concorrenti c’è la storica giuria del programma composta da: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. A bordo campo il commentatore Alberto Matano che, come ricorda Milly Carlucci, «profuma di saggezza». A lui spetta mezzo “tesoretto” da destinare a una coppia, così da rimescolare la classifica.

L’altro mezzo tesoretto, invece, è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino, coreografo.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1.