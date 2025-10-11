Ballando con le stelle 2025 torna stasera sabato 11 ottobre su Rai1 con un appuntamento che si preannuncia imperdibile. Subito dopo la partita di calcio Estonia – Italia, Milly Carlucci è pronta con la terza puntata del dance show più seguito ed amato del piccolo schermo! Ecco per voi le le anticipazioni sulla seconda puntata di stasera, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria.

Ballando con le stelle, puntata di sabato 11 ottobre 2025: ospiti e ballerino per una notte

Sabato 11 ottobre 2025 nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025. L’appuntamento con il dance show stasera, 11 ottobre 2025, è dalle ore 22.50 subito dopo la partita di calcio Estonia – Italia. In studio l’instancabile Milly Carlucci affiancata, quest’anno da Massimiliano Rosolino. Partiamo subito dall’ospite – ballerino per una notte della terza puntata. Questa sera a scendere sulla pista da ballo è Ferdinando “Fefè” De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo pronto a ballare sulle note di “We are the Champion” con la ballerina Rebecca Gabrielli.

Spazio poi alla gara che, stasera, entra nel vivo visto che verranno nominati i primi candidati all’eliminazione che, come sempre, avverrà alla fine del programma. Al momento, infatti, nessuna coppia è stata eliminata, mentre in vetta ci sono Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincitori delle prime due puntate. Quale sarà la coppia vincitrice della terza puntata di Ballando con le Stelle?

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti e giuria

A scendere sulla pista di Ballando con le Stelle 2025 un cast davvero stellare! Ecco le coppie e i maestri protagonisti della puntata di stasera di Ballando, 11 ottobre 2025:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Marcella Bella con Chiquito

con Andrea Delogu con Nikita Perotti

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Come sempre le esibizioni di ballo del cast di Ballando con le Stelle dovrà confrontarsi con la storica giuria formata : Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariottoe Ivan Zazzaroni. A bordo campo immancabile la presenza del commentatore Alberto Matano che, come ricorda Milly Carlucci, «profuma di saggezza». Al conduttore della Vita in Diretta il compito di assegnare il mezzo “tesoretto” da destinare a una coppia, così da rimescolare la classifica.

L’altro mezzo tesoretto, invece, è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino, coreografo.

L’appuntamento con Ballando è il sabato in prima serata su Rai1.