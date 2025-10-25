Ballando con le stelle 2025 torna stasera, sabato 25 ottobre 2025, in prima serata su Rai1. Nuovo appuntamento con il dance show più seguito e discusso della televisione italiana presentato da Milly Carlucci! Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria.

Ballando con le stelle 2025, quando inizia stasera, la classifica provvisoria e ballerino per una notte del 25 ottobre

Stasera, sabato 25 ottobre 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show presentato da Milly Carlucci affiancata, quest’anno da Massimiliano Rosolino. Tutto pronto per un’altra serata all’insegna della sfida e della competizione. Lo straordinario cast composto da Vip continua a regalare travolgenti esibizioni dal vivo e ad appassionare il pubblico con i racconti personali e storie di vita vissuta. Ospite speciale della puntata di stasera in qualità di ballerino per una notte ci sarà Maria Esposito, l’attrice diventata popolare grazie alla serie “Mare Fuori” dove interpreta il personaggio di Rosa Ricci. Quale occasione migliore per lanciare e promuovere il film “Io sono Rosa Ricci” lo spin off di Mare fuori presentato al festival del Cinema di Roma. L’attrice sarà protagonista di una esibizione spettacolare, un mix di pase doble e flamenco con Luca Urso, ballerino di fama internazionale.

Naturalmente spazio anche alla gara che la scorsa settimana ha visto trionfare la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che quindi parte con 10 punti, seguita da quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti e giuria

Durante la diretta della quinta puntata di sabato 25 ottobre 2025 di Ballando con le Stelle in pista scenderanno tutti i concorrenti vip che compongono il cast di questa edizione. Ecco le coppie e i maestri pronti a sfidarsi sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Marcella Bella con Chiquito

con Andrea Delogu con Nikita Perotti

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Tutte le performance di ballo del cast di Ballando con le Stelle 2025 dovranno superare il giudizio insindacabile della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Non solo, a bordo campo ritroviamo Alberto Matano detentore del mezzo “tesoretto” da assegnare una coppia. L’altro mezzo tesoretto, invece, è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino, coreografo. Ricordiamo che il pubblico da casa gioca un ruolo determinante nella classifica finale tramite il voto social.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza. Chi sarà eliminato da Ballando con le Stelle 2025?

L’appuntamento con Ballando è il sabato in prima serata su Rai1.