Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2025 sabato 18 ottobre in prima serata su Rai1. Milly Carlucci torna con la quarta puntata del dance show più seguito del piccolo schermo con un ospite davvero speciale pronto a calarsi nei panni di “ballerino per una notte”! Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria.

Ballando con le stelle 2025, quando inizia stasera, la classifica provvisoria e ballerino per una notte del 18 ottobre

Stasera, sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show presentato da Milly Carlucci affiancata, quest’anno da Massimiliano Rosolino. Un’altra lunga diretta di sorprese, colpi di scena e nuove sfide per i concorrenti vip pronti a scendere sulla pista da ballo. La competizione entra sempre di più del vivo con esibizioni spettacolari e le prime eliminazioni. Nella puntata della scorsa settimana non c’è stata alcuna coppia eliminata, anche se al momento la classifica provvisoria vede a pari merito le coppie formate da Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Ma passiamo all’ospite speciale della quarta puntata pronto a calarsi nei panni di ballerino per una notte. Si tratta di Renato Zero, icona della musica italiana recentemente tornato sulle scene musicali con il nuovo album di inediti “L’OraZero”. Renato Zero si cimenterà in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note di “Senza” e farà riascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti e giuria

Durante la diretta della quarta puntata di sabato 18 ottobre 2025 di Ballando con le Stelle spazio alle esibizioni e performance di tutti i concorrenti vip. Ecco le coppie e i maestri pronti a sfidarsi sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Marcella Bella con Chiquito

con Andrea Delogu con Nikita Perotti

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

A giudicare e commentare le prove di ballo del cast di Ballando con le Stelle 2025 la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariottoe Ivan Zazzaroni. A bordo campo presente Alberto Matano che, come ricorda Milly Carlucci, «profuma di saggezza». Al conduttore della Vita in Diretta è assegnato il compito di assegnare il mezzo “tesoretto” ad una coppia. L’altro mezzo tesoretto, invece, è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino, coreografo. Anche il pubblico da casa gioca un ruolo determinante nella classifica finale con il voto social sui profili ufficiali del programma.

Anche stasera a fine puntata una coppia potrebbe essere eliminata, ma ricordiamo che a distanza di qualche settimana tutte le coppie eliminate avranno la possibilità di rientrare in gara.

L’appuntamento con Ballando è il sabato in prima serata su Rai1.