Ballando con le stelle 2025, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai1. Scopriamo per voi le le anticipazioni sulla seconda puntata di stasera, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria.

Ballando con le stelle 2025, cambio di orario per la seconda puntata di sabato 4 ottobre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte

Sabato 4 ottobre 2025 cambio di orario per Ballando con le Stelle 2025. L’appuntamento con il dance show di Milly Carlucci è dalle ore 21.30 subito dopo una nuova puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Dopo la prima puntata dello show dance condotto da Milly Carlucci affiancata, quest’anno da Massimiliano Rosolino. Anche questa sera i riflettori sono puntati anche sul ballerino per una notte. Per la seconda puntata Milly Carlucci ha in serbo un colpo grosso, visto che a scendere sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico di roma ci sarà Belen Rodriguez chiamata a danzare un ballo moderna con il ballerino Yuri Orlando, sulle note di “Thinking out loud” di Ed Sheeran.

Spazio poi alla gara con tutte le coppie di concorrenti che compongono il cast di questa 20esima edizione del dance show più longevo della televisione italiana. Durante la prima puntata i vincitori sono stati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che hanno convinto pubblico e giuria con una samba sulle note di “Anema e Core”. Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

Promemoria: domani #BallandoConLeStelle inizierà dopo Affari tuoi, alle 21:25 circa su Rai1 e RaiPlay. 📢

Spoiler: #BelenRodriguez sarà ballerina per una notte! 🥁🎺 @milly_carlucci pic.twitter.com/kRYNI1udwL — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 3, 2025

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti, coppie e maestri

Ma passiamo al cast e ai concorrenti dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Un cast di primissimo livello: ecco le coppie e i maestri pronti a scendere stasera, sabato 4 ottobre 2025, sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Marcella Bella con Chiquito

con Andrea Delogu con Nikita Perotti

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Ballando con le stelle 2025, la giuria

A giudicare le esibizioni di ballo dei concorrenti la storica giuria del programma composta da: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariottoe Ivan Zazzaroni. A bordo campo il commentatore Alberto Matano che, come ricorda Milly Carlucci, «profuma di saggezza». A lui spetta mezzo “tesoretto” da destinare a una coppia, così da rimescolare la classifica.

L’altro mezzo tesoretto, invece, è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino, coreografo.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1.