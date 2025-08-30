A poche settimane dal debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025, il fortunato dancing show condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata su Rai 1 da sabato 27 settembre 2025, possiamo finalmente darvi la formazione delle coppie in gara composte da volti noti e maestri di ballo che si esibiranno davanti alla giuria composta da: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle 2025: le formazioni sulla pista

Dopo avervi annunciato i nomi dei volti noti che scenderanno sulla pista di Ballando con le stelle 2025 e vale a dire: Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli, che darà il suo posto nella “Sala delle Stelle” a Massimiliano Rosolino, possiamo ora annunciarvi la formazione delle coppie che si esibiranno sulla pista da ballo più famosa delle televisione italiana.

Chi ballerà e come sono formate le coppie di Ballando con le stelle 2025

A scendere in pista durante la nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci saranno coppie di ballerini e maestri che ancora una volta riusciranno a tenerci incollati ai televisori. Le coppe di Ballando con le stelle 2025 saranno così formate: