Stasera Ballando con le stelle 2025 torna in prima serata su Rai1 con una nuova imperdibile puntata. La gara del dance show presentato da Milly Carlucci entra nel vivo con la prima eliminazione e non solo. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 1 novembre 2025, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria.

Ballando con le stelle 2025, chi sarà eliminato stasera e ballerino per una notte

Stasera, sabato 1 novembre re 2025 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con Ballando con le Stelle 2025, il dance show presentato da Milly Carlucci affiancata, quest’anno da Massimiliano Rosolino. Lo show entra nel vivo con la prima eliminazione di questa edizione visto che la classifica finale della scorsa settimana, ottenuta unicamente sommando i voti assegnati dalla giuria oltre a quelli ottenuti con il tesoretto, ha visto vincitrice la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla. In salita in classifica Marcella Bella grazie al tesoretto assegnatole da Alberto Matano evitando così lo spareggio per l’eliminazione che vede a rischio le le coppie formate da Beppe Convertini e Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Chi sarà eliminato?

Durante la diretta non mancherà il momento “ballerino per una notte”, ma questa settimana saranno due i personaggi a scendere sulla pista di Ballando. Si tratta di Claudia Gerini e Claudia Pandolfi “ballerine per una notte” sulle note con uno showdance sulle note di “All that jazz “di Chicago.

Ballando con le Stelle 2025, ci sarà Andrea Delogu?

E’ ancora incerto il futuro di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle 2025 dopo il terribile lutto che l’ha colpita pochi giorni fa. La conduttrice, ha perso il fratello Evan di soli 18 anni a causa di un tragico incidente in moto a Bellaria. “E’ stata una giornata ovviamente triste, tristissima, un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea. Non ci sono parole per descrivere. La disgrazia e il lutto che l’ha colpita è ovviamente una cosa che ci agghiaccia, ecco è agghiacciante.La perdita di un ragazzo così giovane, di un fratello, è una cosa inenarrabile” – ha detto Milly Carlucci ospite di Alberto Matano a La vita in diretta.

La conduttrice ha confermato la messa in onda di Ballando con le Stelle : “la crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti. Noi siamo un po’ come i circensi, i comici, i teatranti, noi andiamo in onda col sorriso stampato sempre qualunque cosa succeda, anche perché noi vogliamo proprio portare nelle case il sorriso della speranza, di un momento di evasione. Assolutamente, è proprio così, è lo spirito nostro di Ballando con le stelle”.

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti e giuria

Durante la diretta della sesta puntata di sabato 1 novembre 2025 di Ballando con le Stelle in pista scenderanno tutti i concorrenti vip che compongono il cast di questa edizione. Ecco le coppie e i maestri pronti a sfidarsi sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Marcella Bella con Chiquito

con Andrea Delogu con Nikita Perotti *assente

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Anche stasera a Ballando con le Stelle le performance dei concorrenti saranno votate dalla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. A bordo campo presente Alberto Matano detentore del mezzo “tesoretto”, mentre l’altro mezzo tesoretto è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Anche il pubblico da casa ha un ruolo decisivo nella classifica finale tramite il voto social.

Come sempre al termine della puntata una coppia potrebbe essere eliminata dal gioco, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Chi sarà eliminato stasera a Ballando con le Stelle 2025?

L’appuntamento con Ballando è il sabato in prima serata su Rai1.