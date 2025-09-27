E’ da poco calato il sipario sulla prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati della prima puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della prima puntata

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 inizia con la presentazione delle coppie in gara. Dopo le esibizioni dei concorrenti, affiancati dai loro maestri, è la volta del fatidico momento di affrontare l’analisi della giuria in studio, guidata dalla presidente di giuria Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Dopo il commento e il voto dei giudici, le coppie in gara si sono sottoposte al giudizio del commentatore Alberto Matano, e dei “tribuni del popolo” Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry il coreografo Matteo Addino, che hanno premiato i concorrenti con il tesoretto.

Barbara D’Urso la più attesa

Grande attenzione durante la prima puntata del 27 settembre 2025, per il debutto in pista da ballo di Barbara D’Urso e del suo maestro Pasquale La Rocca che hanno ballato una sensualissima Rumba. La performance è stata accolta con grandi applausi da parte del pubblico, che dedica una standing ovation alla coppia dopo l’esibizione. I due si sono aggiudicati un punteggio di 39 punti.

Ballando con le Stelle 2025, vincitori ed eliminati di puntata: classifica del 27 settembre

Passiamo ora alla classifica finale della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda sabato 27 settembre.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice Rosa Chemical e Erica Martinelli Paolo Belli e Anastasia Kuzmina Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca Andrea Delogu con Nikita Perotti e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli Martina Colombari e Luca Favilla Fabio Fognini e Giada Lini Marcella Bella e Chiquito Nancy Brilli Carlo Aloia Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Il tesoretto di Alberto Matano va a Nancy Brilli e Carlo Aloia, mentre quello di Rossella Erra va a Beppe Convertini e Veera Kinunen che va all’ottavo posto, mentre Nancy Brilli, a sorpresa, balza in prima posizione.

Si va poi ai coni, per scoprire, dopo il conteggio dei voti social, chi passa alla prossima puntata e quali sono, invece, le coppie che vanno al ballottaggio per evitare l’eliminazione. Tutte le coppie passano alla seconda puntata, ma Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincono la puntata e si portano a casa un tesoretto di 30 punti.

La classifica finale

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice Nancy Brilli e Carlo Aloia Rosa Chemical e Erica Martinelli Paolo Belli e Anastasia Kuzmina Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca Filippo Magnini e Alessandra Tripoli Andrea Delogu e Nikita Pedrotti Beppe Convertini e Veera Kinnunen Martina Colombari e Luca Favilla Marcella Bella e Chiquito Fabio Fognini e Giada Lini Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale

Nessuno dei concorrenti in gara è stato eliminato in questa prima puntata di Ballando con le Stelle 2025. La coppia vincitrice della puntata, in base al punteggio ottenuto è quella formata da Francesca Fialdini con Giovanni Pernice