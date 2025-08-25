Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025, che torna durante la prossima stagione tv in onda il sabato sera di Rai 1. Quest’anno per il programma ricorre un anniversario speciale: sono infatti trascorsi ben 20 anni dalla prima edizione del fortunato dancing show condotto da Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli e la sua band. Tante le novità a partire da un cast che ancora una volta ha lasciato il pubblico di Ballando con le Stelle a bocca aperta.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025: ecco il cast

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 che prenderà il via con la prima puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 sabato 27 settembre 2025, possiamo darvi per intero il cast di concorrenti che scenderanno in pista durante la ventesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

A scendere in pista per ballare sulle note di grandi successi di astisti italiani ed internazionali eseguiti da Paolo Belli e la sua band saranno: Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini.

I maestri di Ballando con le Stelle 2025

Insieme a concorrenti Vip non potranno non scendere in pista anche i loro maestri. Tra i maestri di ballo di Ballando con le Stelle 2025 tanti volti noti delle passate edizioni: Alessandra Tripoli e Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina a Carlo Aloia, Luca Favilla, Sophia, Berto, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Giada Lini e Pasquale La Rocca, Rebecca Gabrielli ed Enrica Martinelli. La new entry di questa edizione è Chiquito, nome d’arte di Yovanny De Jesus Moreta, che ha vinto Sognando Ballando con le stelle. Grande sorpresa di questa edizione è il ritorno in pista di Simone Di Pasquale.

La giuria e i tribuni del popolo di Ballando con le Stelle 2025

Dietro ai tavolo della giuria di Ballando con le Stelle 2025 torneranno i giudici che abbiamo imparato ad apprezzare in questi anni: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. A quella dei giudici si aggiunge anche la squadra dei Tribuni del popolo con: Rossella Erra e Sara Di Vaira. Secondo le ultime indiscrezioni accanto a loro dovrebbe arrivare Samuel Peron.