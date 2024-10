E’ da poco calato il sipario sulla seconda terza di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della terza puntata

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 inizia con la presentazione delle coppie in gara. Dopo le esibizioni dei concorrenti, affiancati dai loro maestri, è la volta del fatidico momento di affrontare l’analisi della giuria in studio, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Dopo il commento e il voto dei giudici, le coppie in gara si sono sottoposte al giudizio dei tribuni del popolo, vale a dire Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno premiato i concorrenti con il tesoretto.

Il momento del tesoretto di Alberto Matano. Condivide gli ultimi 5 posti e i primi 2 posti. “Trovo sia giusto che sia il pubblico a scegliere tra coloro che sono ultimi in classifica”. Per l’intensità, coreografia e fusione che vuole premiare: Luca Barbareschi. Rossella Erra: “Una coppia che ha una delicatezza di sentimenti, non resisto… Bianca Guaccero”. Diviso a metà, quindi non cambia un nel niente. Sale solo Barbareschi al secondo posto. Nina Zilli terza.

Durante la serata non è mancato il momento “ballerini per una notte” con Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Prima, ovviamente clip sui due coniugi. Il ballo si conclude anche con un bacio della coppia.

Ballando con le Stelle 2024, eliminati di puntata e classifica coppie di sabato 12 ottobre

Passiamo ora alla classifica finale della prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda sabato 12 ottobre 2024:

Bianca Guaccero Nina Zilli Luca Barbareschi Federica Nargi Anna Lou Castoldi Tommaso Marini Federica Pellegrini I Cugini di Campagna Alan Friedman Sonia Bruganelli Massimiliano Ossini Fulkan Palali Francesco Paolantoni

Passano alla quarta puntata, in ordine sparso: Bianca Guaccero, Federica Nargi, Nina Zilli, Anna Lou Castoldi, Tommaso Marini, Luca Barbareschi, Federica Pellegrini, Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini, Furkan Palalı e Francesco Paolantoni.

Alan Friedman e Sonia Bruganelli a rischio eliminazione. Nessuna coppia è stata eliminata questa settimana durante la terza puntata.