Ballando con le Stelle 2024, chi sono gli eliminati dell’undicesima puntata del 14 dicembre? La classifica delle coppie

E’ da poco calato il sipario sulla undicesima puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto dell’undicesima puntata

Una serata ricca di colpi di scena quella andata in onda questa sera. I protagonisti scendono in pista accompagnati da un loro familiare o amico. Intanto questa sera al fianco di Alberto Matano siede Bruno Vespa, per promuovere il suo libro, mentre l’attrice Francesca Chillemi è la ballerina per una notte. Con lei in promozione ci sono Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

Milly in apertura parla del caso Mariotto e dice: “Guillermo è una parte del nostro corpo. Non si può non sentire male se una parte del tuo corpo ha una ferita. Non possiamo non tenerne conto: per noi è un cartellino giallo, non è un’espulsione” – dice la conduttrice. Mariotto si scusa addirittura in una clip. Milly lo riammette. “Guillermo Mariotto è con noi nella sua migliore veste” sottolinea Carlucci. Si da’ così il via alla gara di ballo vera e propria.

Ballando con le Stelle 2024, classifica coppie di sabato 14 dicembre

Passiamo ora alla classifica finale della nona puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda in prima serata sabato 14 dicembre 2024. Durante la puntata viene assegnato il tesoretto. Matano ed Erra si esprimono concordemente nel dare il tesoretto a Guaccero-Pernice. Con i 90 punti bonus dei tesoretti congiunti di Chillemi e Fognini loro arrivano a 150 punti. Ecco le posizioni in classifica:

1° BIANCA GUACCERO – GIOVANNI PERNICE 150

2° FEDERICA PELLEGRINI – PASQUALE LA ROCCA 80

3° FEDERICA NARGI – LUCA FAVILLA 50

4° ANNA LOU CASTOLDI – NIKITA PEROTTI 46

5° LUCA BARBARESCHI – ALESSANDRA TRIPOLI 44

6° TOMMASO MARINI – SOPHIA BERTO 39

7° FRANCESCO PAOLANTONI – ANASTASIA KUZMINA 30

Chi è stato eliminato questa sera a Ballando con le Stelle 14 dicembre 2024

Guaccero e Pernice risultano i vincitori di puntata. Partiranno in finale con 30 punti bonus. Ora spareggio tra Paolantoni, Marini e Barbareschi. Dal terzetto di spareggio scaturiranno due eliminati. Di Pasquale potrà utilizzare però la wild card. Tommaso Marini e Sophia Berto sono in finale. Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli vanno in finale grazie alla wild card di Simone Di Pasquale. Francesco Paolantoni è ufficialmente eliminato.