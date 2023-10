Tutto pronto per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. I concorrenti sono pronti a scendere sulla pista da ballo, chi sarà il vincitore di puntata?

Ballando con le stelle 2023, cast e ballerino per una notte di sabato 28 ottobre

Sabato 28 ottobre 2023 dalle ore 20.35 appuntamento con Ballando con le Stelle, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli. Dopo gli ottimi risultati della prima puntata, i concorrenti della diciottesima edizione sono pronti a scendere nuovamente sulla pista da ballo. Dodici le esibizioni previste durante la seconda puntata, anche se al momento due coppie sono a rischio eliminazione. Si tratta delle coppie: Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova che si sfideranno ad inizio puntata.

Tutte le altre coppie in gara sono:

Lino Banfi e Alessandra Tripoli;

Sara Croce – Luca Favilla;

Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina;

Carlotta Mantovan – Moreno Porcu;

Paola Perego – Angelo Madonia;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Giovanni Terzi – Giada Lini;

Ricky Tognazzi – Tove Villfor;

Simona Ventura- Samuel Peron;

Wanda Nara – Pasquale La Rocca.

Durante la seconda puntata spazio anche gli ospiti. Ballerino per una notte: i Pooh. La band, tra le famose e longeve della storia della musica italiana, torna in tv per la gioia di milioni di fans. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sono pronta a scendere sulla pista da ballo sulle note di un medley di tre loro brani: “Canterò per te”, “Chi fermerà la musica”, “Pensiero”.

Ballando con le stelle 2023, giuria e voto

Tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 dopo l’esibizione si confronteranno con i voti della giuria composta dalla presidente Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Anche il pubblico da casa ha un ruolo fondamentale, visto che durante tutta la diretta potrà votare la coppia preferita attraverso i profili social ufficiali di “Ballando con le stelle”. Infine il tesoretto che spetta ancora una volta ad Alberto Matano.

Chi sarà il vincitore di puntata? Quale sarà la prima coppia eliminata? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta della seconda puntata di Ballando in prima serata su Rai1!