Torna Ballando con le Stelle 2023 di Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Dopo l’eliminazione di Rosanna Lambertucci, chi sarà eliminato? Non solo, spazio alla gara con le coppie di concorrenti pronte a sfidarsi sulla pista da ballo e alla presenza di due ospiti nel ruolo di ballerini per una notte. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 25 novembre 2023, in onda su Rai1.

Ballando con le stelle 2023, eliminati e giuria di sabato 25 novembre 2023

Sabato 25 novembre 2023 dalle ore 20.35 appuntamento su Rai 1 e Rai Italia con nuova puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show presentato da Milly Carlucci. Accanto alla conduttrice Paolo Belli accompagnato dalla sua Big Band. Durante La finale del 23 dicembre 2023 è sempre più vicina con le coppie di concorrenti pronte a tutto pur di conquistare la vittoria. Stasera sulla pista da ballo tutte le coppie di concorrenti rimaste in gara. Chi sarà eliminata? A giudicare le performance di ballo e le coreografie la temutissima giuria composta dalla Presidente Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Non solo, fondamentale nella classifica finale anche il voto dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che potranno premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Infine il tesoretto di Alberto Matano che può stravolgere il tutto! Ma non finisce qui, visto che anche il pubblico da casa ha un ruolo importante visto che può sostenere tramite i social la coppia preferita.

Ballando con le stelle 2023, coppie in gara

Dopo le prime due eliminazioni, Ballando con le Stelle 2023 prosegue la corsa verso la finale con le esibizioni dei concorrenti rimasta in gara. Ecco le coppie ancora in gara:

Sara Croce e Luca Favilla;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu;

Paola Perego e Angelo Madonia;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Simona Ventura e Samuel Peron;

Wanda Nara con Pasquale La Rocca

Al termine della puntata una delle coppie in gara potrebbe essere eliminata. Per tutti gli eliminati ricordiamo sarà data la possibilità di rientrare in gara con il ripescaggio.

Ballerino per una notte della puntata del 25 novembre 2023

Durante la puntata di sabato 25 novembre 2023 immancabile il momento del ballerino per una notte. Questa settimana a scendere in pista da ballo sarà Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati che farà un mush up dei brani più amati del suo repertorio. Non solo, in pista come ballerino per una notte anche l’attore Giacomo Giorgio, il famosissimo Ciro della serie cult “Mare Fuori” che è tra i protagonisti della nuova serie “Noi Siamo Leggenda” in onda su Rai 2 e Rai Play.

Spazio poi al torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune: in pista le coppie Sofia Berto e Nikita Perotti contro Camilla Menicagli e Filippo Vallini. Chi vincerà?

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato sera su Rai1.