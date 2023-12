Ci siamo: Ballando con le Stelle 2023 è giunto alla semifinale! Durante la puntata di stasera, sabato 16 dicembre, scopriremo il nome delle coppie di concorrenti che si giocherà la vittoria durante la finale del prossimo sabato. Chi sarà eliminato e chi passerà alla finale?

Ballando con le stelle 2023, eliminati e giuria di sabato 16 dicembre 2023

Sabato 16 dicembre dalle ore 20.35 va in onda la semifinale di Ballando con le stelle, lo “show dance” più amato e seguito dal pubblico presentato da Milly Carlucci con la complicità di Paolo Belli. Durante la semifinale scopriremo il nome dei concorrenti che rientrerà in gara giocandosi così l’accesso alla finale di sabato 23 dicembre 2023. Sulla pista da ballo, infatti, è tempo di ripescaggio con tutti gli eliminati della precedenti puntate. Queste sono le coppie che si sfidano al ripescaggio:Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Non gareggeranno, invece, Paola Perego e Angelo Madonia e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova ritirati dal ripescaggio per infortunio.

Dopo l’esibizione sulla pista da ballo, i concorrenti dovranno sottoporsi al voto della giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Immancabile il voto della giuria popolare composta dai tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Spetta a loro premiare i concorrenti “bocciati” dalla giuria. Infine il tesoretto di Alberto Matano. Da non dimenticare il voto social espresso dal pubblico da casa tramite i profili social del programma.

Ballando con le stelle 2023, cast e coppie in gara

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2023 si esibiranno tutte le coppie rimaste ancora in gara:

Sara Croce e Luca Favilla;

Giovanni Terzi e Giada Lini

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Simona Ventura e Samuel Peron;

Wanda Nara con Pasquale La Rocca

Al termine della semifinale, Milly Carlucci con il fidato Paolo Belli, rivelerà i nomi dei concorrenti che grazie al voto social si contenderanno la vittoria nella finale di sabato 23 dicembre 2023.

Ballerino per una notte della puntata del 16 dicembre 2023

Durante la puntata di sabato 16 dicembre 2023 Milly Carlucci è pronta a presentare anche alcuni ospiti speciali pronti a scendere sulla pista da ballo nelle vesti di ballerino per una notte. Questa settimana in studio: Max Giusti e Gabriella Pession protagonisti del film “La seconda chance”. Lo showman romano si esibirà in un merengue con la ballerina Alessandra Tripoli, mentre l’attrice si metterà alla prova con flamenco con Filippo Zara. Ospiti d’eccezione anche: Susanna Salvi e Claudio Cocino, ballerini del Teatro dell’Opera di Roma, si esibiranno in una magnifica performance.

Prosegue poi la gara di “Ballando con te” dedicato alla gente comune. Questa settimana a sfidarsi: Anita Cimmino contro Nikita Perotti e Sophia Berto – Nicolo’ Ruggiero e Assunta Lucenti contro Gruppo Sism. A loro si aggiungerà la coppia ripescata.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato sera su Rai1.