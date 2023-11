E’ da poco calato il sipario sulla quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di puntata.

Ballando con le Stelle 2023, il racconto della quinta puntata

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023 inizia con la presentazione delle coppie in gara. Subito dopo prende il via il torneo di Ballando con te. Si tratta dell’esibizione in prima serata dei ballerini che hanno gareggiato e vinto nelle puntate dello speciale pomeridiano del sabato. I primi due vincitori delle prime due puntate pomeridiane: Jhoele Giuffrida e Anita Cimmino. Le votazioni sono aperte sui social. La giuria voterà a scrutinio segreto, poi i due voti saranno uniti. Per Ballando con te passa Anita Cimmino.

A seguire Milly si collega con la sala delle stelle. Mammuccari viene inquadrato, chiama Antonio Caprarica e chiede un abbraccio…a favore di camera, s’intende. “Basta parlare di liti”. La serata poi continua con il via alla gara con le esibizioni dei concorrenti.

Ballando con le Stelle 2023, classifica coppie di sabato 18 novembre 2023

Ma passiamo ora alla classifica finale della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2023.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 49 punti Simona Ventura e Samuel Peron 46 punti Sara Croce e Luca Favilla 40 punti Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 37 punti Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 35 punti Teo Mammuccari e Anastasija Kuzmina 31 punti Giovanni Terzi e Giada Lini 31 punti Rosanna Lambertucci e Simone Casula 28 punti Paola Perego e Angelo Madonia 25 punti

Arriviamo ai tesoretti da spartire. Alberto Matano consegna tutto il malloppo (89 punti) a Simona Ventura e Samuel Peron. Rossella Erra spacca il tesoretto consegnandone una metà a Paola perego e Angelo Madonia.

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene svelata la classifica finale completa della quinta puntata di Ballando con le Stelle. Ecco la classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Simona Ventura e Samuel Peron (90 punti) Paola Perego e Angelo Madonia (70 punti) Wanda Nara e Pasquale La Rocca (49 punti) Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (40 punti) Sara Croce e Luca Favilla (40 punti) Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (37 punti) Carlotta Mantovan e Moreno Porcu (35 punti) Giovanni Terzi e Giada Lini (31 punti) Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (31 punti) Rosanna Lambertucci e Simone Casula (28 punti)

Passano alla prossima puntata le coppie: Paola Perego e Angelo Madonia; Sara Croce e Luca Favilla; Simona Ventura e Samuel Peron; Wanda Nara e Pasquale La Rocca; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi e Giada Lini; Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina. Al ballottaggio ci sono Rosanna Lambertucci con Simone Casula, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. Gli eliminati sono: Rosanna Lambertucci con Simone Casula.