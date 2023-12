Cresce l’attesa per la finale di Ballando con le Stelle 2023 in onda stasera, sabato 23 dicembre 2023. Finalmente scopriremo il nome del concorrente vincitore di questa edizione. Sulla pista da ballo le coppie di concorrenti giunte alla finale. Chi sarà il vincitore?

Ballando con le stelle 2023, coppie e giuria di sabato 23 dicembre 2023

Sabato 23 dicembre dalle ore 20.30 appuntamento con la finale di Ballando con le stelle, lo “show dance” più amato e seguito dal pubblico presentato da Milly Carlucci con la complicità di Paolo Belli. Nella nottata dell’antivigilia di Natale sarà decretata la coppia vincitrice di questa fortunata edizione del dance show di Rai1. Sette le coppie rimaste in gara e pronte a tutto pur di conquistare la vittoria finale.

Ecco le coppie che prenderanno parte alla finalissima di Ballando con le stelle:

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina

Simona Ventura e Samuel Peron

Giovanni Terzi e Giada Lini

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Sara Croce e Luca Favilla

Rosanna Lambertucci e Simona Casula (che partiranno da meno 20)

Wanda Nara e Pasquale La Rocca

La coppia vincitrice di Ballando 2023 verrà premiata dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio. Come sempre i concorrenti arrivati alla finale dopo l’esibizione dovranno sottoporsi al giudizio della giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Immancabile il giudizio del popolo con Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira e il giudizio fuori campo di Alberto Matano. Nella fase finale importante come sempre il voto del pubblico da casa che, tramite il voto social, può decretare la coppia vincitrice di questa edizione.

Ballerino per una notte della puntata del 16 dicembre 2023

Durante la finale di sabato 23 dicembre 2023 Milly Carlucci ha in serbo diverse sorprese per i telespettatori di Ballando con le Stelle 2023. Ospite Alberto Angela, il grande divulgatore scientifico e culturale che il 25 dicembre condurrà su Rai1 lo speciale Stanotte a Parigi”.

Per il momento Ballerino per una notte scendono in pista Alessandro Siani e Cristiana Capotondi protagonisti del film “Succede anche nelle migliori famiglie” in uscita il 1 gennaio 2024.

L’appuntamento con la finale di Ballando con le Stelle è per sabato sera su Rai1.