E’ da poco calato il sipario sulla sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di puntata.

Ballando con le Stelle 2023, il racconto della sesta puntata

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023 inizia con la presentazione delle coppie in gara. Segue poi la prova di maturità, interpretazione e capacità di tenere il palco per i concorrenti. Nella manche a sorpresa, i vip devono riconoscere il ritmo e fare spettacolo. Per, poi, ricevere il voto della giuria. Dopo la prova si passa s Ballando con te. Si sfidano Nikita Perotti e Sophia Berto contro Camilla Menicagli e Filippo Vallini. Mariotto: “Stasera sono nate 4 stelle”. Vanno in finale Nikita e Sophia. Inizia ora la gara di Ballando con le stelle, le coppie si esibiscono una alla volta.

Ballando con le Stelle 2023, classifica coppie di sabato 25 novembre 2023

Ma passiamo ora alla classifica finale della sesta puntata di Ballando con le Stelle 2023.

Simona Ventura e Samuel Peron (58 punti) Wanda Nara e Pasquale La Rocca (58 punti) Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (48 punti) Sara Croce e Luca Favilla (46 punti) Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (45 punti) Carlotta Mantovan e Moreno Porcu (41 punti) Paola Perego e Angelo Madonia (41 punti) Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (36 punti) Giovani Terzi e Giada Lini (30 punti)

Arriviamo ai tesoretti da spartire. Tesoretto di Alberto Matano dato a Carlotta Mantovan. Rossella Erra decide di dimezzarlo e donarlo ad Antonio Caprarica che sale in vetta a 97 davanti alla Mantovan 90. Terze, a pari merito, Simona Ventura e Wanda Nara. Fabio Canino propone di abbassare i voti del tesoretto raccolti dagli ospiti.

Ballando con le Stelle 2023, eliminati della puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene svelata la classifica finale completa della sesta puntata di Ballando con le Stelle. Ecco la classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (97 punti) Carlotta Mantovan e Moreno Porcu (90 punti) Simona Ventura e Samuel Peron (58 punti) Wanda Nara e Pasquale La Rocca (58 punti) Sara Croce e Luca Favilla (46 punti) Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (45 punti) Paola Perego e Angelo Madonia (41 punti) Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (36 punti) Giovani Terzi e Giada Lini (30 punti)

Gli eliminati sono: Finiscono allo spareggio Paola Perego e Giovanni Terzi. Portano entrambi un merengue. Salvato Terzi con il 61% delle preferenze.