Fervono i preparativi per il nuovo cast di Ballando con le Stelle 2022. Come confermato da lei stessa, in una nostra recente intervista, scenderà in pista durante la nuova stagione del programma di Rai 1 la grande Iva Zanicchi. Se quello della Zanicchi è un nome che ha trovato conferma dalla diretta interessata, sono tanti i nomi annunciati in merito ai possibili concorrenti della nuova edizione del dance show di Rai 1. Quello che però possiamo dirvi è che la giuria di Ballando con le Stelle 2022 è stata confermata.

Ballando con le Stelle 2022: cast e giuria

Squadra che vince non si cambia, sembra essere questa la regola in casa di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2022. La padrona di casa ha deciso di puntare sulla riconferma dell’intera giuria. In postazione troveremo gli immancabili giurati: la coreografa Carolyn Smith, lo stilista Guillermo Mariotto, il conduttore radiofonico Fabio Canino, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Non mancheranno nemmeno in questa nuova edizione il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano e “l’Ambasciatrice del popolo della rete” Rossella Erra. Sarebbe invece in bilico la partecipazione a bordo campo della criminologa Roberta Bruzzone.

Selvaggia Lucarelli confermata

La conferma della giuria di Ballando con le Stelle 2022, toglie ogni dubbio sul ritorno di Selvaggia Lucarelli. La giornalista tornerà al suo posto, ancora una volta a regalarci momenti di vero divertimento.

Nella giornata di domenica, era scoppiato un giallo che riguardava la presenza o meno di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle 2022. Il popolare dance show condotto da Milly Carlucci, previsto per il prossimo ottobre il sabato in prima serata su Rai1. A far scoppiare i giallo, erano state delle risposte della giornalista e scrittrice ad alcune domande da parte dei fan su Instagram.

Tra le tante domande, un fan le ha chiesto se sarà meno presente in giuria a Ballando, Piazza pulita e a Radio Capital. La Lucarelli stuzzicando la curiosità dei fan aveva risposto: “ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale“. Con le ultime news di oggi, è chiaro che la Lucarelli tornerà al suo posto di “combattimento” in prima serata su Rai 1.

Gli altri possibili concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

Oltre al nome di Iva Zanicchi, Alberto Dandolo di Dagospia anticipa anche il nome di Marta Flavi ex moglie del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo. Tra gli altri nomi circolati nelle ultime ore ci sono quello dell’attrice Nancy Brilli e dell’attore Gabriel Garko. Molto probabilmente scenderà sulla pista di Ballando con le Stelle 2022 anche l’attrice e cantante Eva Robin’s.