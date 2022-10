E’ calato il sipario sulla terza puntata di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Cosa è successo durante la lunga diretta? E soprattutto chi sono gli eliminati di puntata? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle 2022, il racconto della puntata del 22 ottobre

La gara di ballo a Ballando con le Stelle 2022 entra nel vivo con i primi screzi e litigi tra concorrenti e giuria. Durante la terza puntata di sabato 22 ottobre, infatti, si sono esibite tutte le coppie di concorrenti, ma abbiamo assistito anche ad un momento di grande commozione. Si tratta dell’esibizione di Rosanna Banfi che ha portato in pista una coreografia ispirata alla sua lotta contro il cancro che ha sconfitto 10 anni. Prima di ballare, l’attrice con il maestro di ballo Simone Casula ha raccontato tutto in un monologo: “per chi sta lottando e per chi non ce l’ha fatta”. Parole che hanno emozionato tutti, ma in particolare la presidente di giuria Carolyn Smith, che da diversi anni sta combattendo con un tumore al seno.

Anche l’esibizione di Lorenzo Biagiarelli ha lasciato il segno, visto che il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire sul trattamento da parte della giuria. “Sono molto contrariato perché siamo gli unici a essere giudicati per altro. Vorrei che tutto si concentrasse sul ballo” ha detto il cuoco che sulla sua maestra ha detto – “questo è colpa di Anastasia, per quello che è successo nella clip prima di noi, l’ennesima storia che noi non siamo coppia perché non andiamo a prendere il caffè“.

Non solo, il food blogger ha lamentato il fatto di essere sempre giudicato come il fidanzato di: “io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro pure col cartello perché è la verità, ma sulla pista da ballo con Lorenzo Biagiarelli e a giudicarmi non c’è la mia compagna. Non voglio più essere né il “fidanzato di” né il “ballerino di” in questo programma. Voglio essere me”. A stroncarlo proprio Carolyn Smith che ha replicato: “siamo a Ballando e si deve giudicare il ballo. Da dieci minuti state rompendo le scatole, non me ne frega niente di chi è la tua fidanzata! Tu devi fare le cose con la tua insegnante“.

Ballando con le Stelle 2022, classifica coppie di sabato 22 ottobre 2022

Ma passiamo alla classifica finale della terza puntata di Ballando con le Stelle 2022. Dopo l’esibizione di tutte le coppie e il voto della giuria unito a quello del televoto da casa, ecco la classifica provvisoria del 22 ottobre:

Rosanna Banfi e Simone Casula 47 punti Enrico Montesano e Alessandra Tripoli 46 punti Gabriel Garko e Giada Lini 42 punti Alessandro Egger e Tove Villfor 36 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron 32 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 31 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia e Alex Di Giorgio e Morena Porcu 30 punti Paola Barale e Roly Maden con 27 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando 25 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen 14 punti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 13 punti

Poi è la volta del tesoretto di Alberto Matano che questa settimana decide di darlo alla coppia formata da Paola Barale e Roly Maden. Rossella Erra, invece, della giuria popolare da il suo voto alla coppia formata da Dario Cassini e Lucrezia Lando.

Ballando con le Stelle 2022, eliminati terza puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, cambio al vertice della classifica finale della terza puntata di Ballando con le Stelle:

Paola Barale e Roly Maden con 52 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando 50 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 47 punti Enrico Montesano e Alessandra Tripoli 46 punti Gabriel Garko e Giada Lini 42 punti Alessandro Egger e Tove Villfor 36 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron 32 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 31 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia e Alex Di Giorgio e Morena Porcu 30 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen 14 punti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 13 punti

Tre le coppie allo spareggio finale: si tratta di Gabriel Garko-Giada Lini, Rosanna Banfi-Simone Casula, Ema Stokholma-Angelo Madonia. Alla fine Milly Carlucci rivela che nessuna di loro è a rischio eliminazione, anzi sono le tre coppie più votate che la settimana prossima partiranno con un bonus di 10 punti. Nessun eliminato quindi nella terza puntata di Ballando.