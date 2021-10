La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021 è partita con la notizia della positività di Mietta. Il Covid torna ancora una volta a colpire il dance show di successo di Milly Carlucci con la cantante di “Vattene Amore” momentaneamente esclusa in quanto risultata positiva al tampone Coronavirus. Anche il maestro Maykel Fonts è assente in studio in attesa del risultato del tampone che risulta negativo. Al momento la coppia è eliminata dal programma come precisato dalla padrona di casa.

Ballando con le Stelle 2021: Mietta positiva al Covid

Mietta positiva al Covid-19. Si apre così la seconda puntata di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che si collega con la camera d’hotel dove la cantante si trova in quarantena dopo essere risultata positiva ai tamponi di controllo. Nonostante il tampone negativo del partner di ballo Maykel Fonts, la coppia non ha potuto ballare ed è stata momentaneamente eliminata dal programma. Una notizia che ha immediatamente preoccupato i fan della cantante che ha rassicurato tutti: “sto bene, non ha nessun sintomo“.

Intanto in studio Selvaggia Lucarelli si domanda se i due siano vaccinati, ma solo il ballerino risponde ‘si’. Da parte della cantante non c’è alcuna risposta nonostante le rassicurazioni di Milly Carlucci che precisa “siamo tutti vaccinati“. Allora la Lucarelli, giustamente, sottolinea i rischi di contagio in un programma come Ballando: “A Ballando con le Stelle c’è contatto fisico, ci si tocca, si suda. Chi non è vaccinato può mettere a rischio la salute di noi tutti. L’anno scorso il vaccino non c’era, ora per fortuna la situazione è cambiata. Questo programma va fatto con responsabilità”.

Ballando con le Stelle 2021, il racconto della seconda puntata

Dopo la querelle “Mietta è vaccinata oppure no?”, prosegue la gara di Ballando con le Stelle. Si parte con Valeria Fabrizi seguita da Andrea Iannone che ballano riscuotendo un discreto successo. The Show must go on con Sabrina Salerno protagonista di una bachata molto apprezzata dalla giuria. Bene anche Memo Remigi che si scatena con una salsa, mentre Fabio Galante si mette alla prova con un paso doble con dei piccoli miglioramenti rispetto alla scorsa settimana.

Poi è la volta di Federico Fashion Style che si lamenta dell’essere stato vittima di pregiudizi, ma la giuria non è dello stesso parere. La sua salsa passa in secondo piano. A Ballando è il momento di Bianca Gascoigne che infiamma la pista da ballo con una bachata super sexy con Simone De Pasquale, mentre Albano con il paso doble sulle note di “Nostalgia canaglia” si conferma uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione.

E’ il momento del ballerino per una notte Vincenzo Salemme che balla un tango sulle note di “Napul è” di Pino Daniele.

La gara prosegue con Morgan e un valzer sulle note di “Siamo la coppia più bella del mondo”, tra i migliori della serata, seguito dal samba selvaggio di Alvise Rigo. Arisa propone un freestyle davvero esplosivo sulle note del suo ultimo singolo “Psycho”, mentre Valerio Rossi Albertini si cimenta in un charleston bocciato dalla giuria.

Dopo l’esibizione di tutti i concorrenti, Milly Carlucci annuncia la classifica tecnica data dai voti della giuria:

Arisa con 54 punti Morgan con 49 punti Bianca Gascoigne con 45 punti Memo Remigi con 37 punti Sabrina Salerno con 34 punti Valeria Fabrizi con 27 punti Albano con 25 punti Federico Lauri con 24 punti Andrea Iannone con 20 punti Fabio Galante con 18 punti Valerio Rossi Albertini con 16 punti

Ballando con le Stelle 2021, classifica finale seconda puntata

Prima di svelare la classifica finale, è il momento di scoprire a chi va assegnato il tesoretto da 50 punti vinto dal ballerino per una notte Vincenzo Salemme.

Alberto Matano: “trovo la giuria molto poco equa, c’è troppa differenza fra la parte alta e bassa. Per la lezione che ci ha dato stasera, per il grande show il mio tesoretto va ad Albano“. Spetta a Rossella Erra decidere se dimezzare i 50 punti. La giurata popolare decide di premiare anche Fabio Galante: “per dimostrare che oltre al sorriso c’è di più, la parte del mio tesoretto va a lui“.

Dopo il tesoretto, la classifica finale della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021 è così composta:

Arisa con 54 punti Albano con 50 punti Morgan con 49 punti Bianca Gascoigne con 45 punti Fabio Galante con 43 punti Memo Remigi con 37 punti Alvise Rigo con 35 punti Sabrina Salerno con 34 punti Valeria Fabrizi con 27 punti Federico Lauri con 24 punti Andrea Iannone con 20 punti Valerio Rossi Albertini con 16 punti

Ballando con le Stelle 2021: eliminato Valerio Rossi Albertini

Milly Carlucci dopo classifica finale della seconda puntata di Ballando con le Stelle annuncia il nome delle coppie che passano alla terza puntata del dance show:

Alvise Rigo e Tove Villfor

e Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

e Memo Remigi e Maria Ermachkova

e Fabio Galante e Giada Lini

e Albano e Oxana Lebedew

e Morgan e Alessandra Tripoli

e Arisa e Vito Coppola

e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

e Sabrina Salerno e Samuel Peron

e Federico Lauri e Anastsia Kuzmina

A rischio eliminazione: Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira e Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Queste sono le coppie che devono affrontare lo spareggio finale.

Alla fine è Valerio Rossi Albertini il primo eliminato di Ballando con le Stelle. Il pubblico da casa ha espresso la sua preferenza di voto social e non facendo vincere con il 54% di preferenze la coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando.