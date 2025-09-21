“Balene (Amiche per sempre)” è il nuovo titolo di punta della fiction Rai, pronto a inaugurare la stagione televisiva in prima serata su Rai 1 a partire da domenica 21 settembre. La serie, composta da otto episodi distribuiti in quattro prime serate, è diretta da Alessandro Casale e prodotta da Rai Fiction con FastFilm, in collaborazione con la Marche Film Commission.

Al centro della narrazione troviamo due donne mature, interpretate da Veronica Pivetti e Carla Signoris, che si ritrovano dopo un lungo silenzio durato dieci anni. Un’amicizia un tempo fortissima, che si era spezzata per ragioni sconosciute e che ora viene riaccesa da un evento drammatico: la morte improvvisa e sospetta di Adriana, la terza componente del trio che le univa ai tempi dell’università. La serie fonde commedia, mistero e dramedy, ma punta soprattutto a raccontare con autenticità il legame profondo tra donne, esplorando tematiche ancora poco rappresentate nella fiction italiana. Tra queste, spicca il tema della passione e del desiderio a 60 anni, vissuti senza cliché e con uno sguardo sincero verso le emozioni dell’età adulta.

“Balene”, intervista esclusiva a Veronica Pivetti e Carla Signoris

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Carla Signoris e Veronica Pivetti. Entrambe hanno dichiarato di avere un rapporto sereno con il tempo che passa: “Io alterno un po’, ci sono giorni in cui mi guardo allo specchio e mi dico che mi sto difendendo ancora bene e ci sono giorni invece in cui invece penso il contrario. Sono convinta però che a 60 anni si abbia una consapevolezza diversa anche se anche in questo caso mi riconosco bipolare. Ci sono giorni in cui ragiono come una dodicenne e altri in cui ragiono come Mario Draghi. Un po’ mi rode per il tempo che passa ma sono fortunata di esserci arrivata”. Veronica Pivetti invece è di tutt’altro avviso: “A me del tempo che passa non frega nulla perché mi piaccio così come sono. Dal punto di vista fisico non ho nulla da rimproverarmi sapendo di essere piena di limiti e di difetti. Trovo che ci sia una gran bellezza anche nella maturità del corpo. Alcuni mi dicono che mi porto bene gli anni e questo mi fa sempre piacere. Mi sento totalmente libera oggi a 60 anni. A 50 anni il percorso è stato un po’ impervio, complicato ma ora sono molto contenta e mi sento una novità”.

Nella serie Veronica Pivetti è mamma e nonna. L’attrice ha rivelato com’è stato misurarsi con questo ruolo: “Non ho voluto figli nella mia vita ed è stata una mia scelta. Sono felicissima di quello che ho, non rimpiango il fatto di non essere stata madre. Ho grande stima e ammirazione per chi ha scelto questa strada come Carla che invece di figli ne ha due ed è una mamma oltre che una persona eccellente e bravissima attrice. Lei anche con me ha degli atteggiamenti materni. Mi sono divertita però ad essere madre nella serie”. Carla Signoris le fa eco: “Io sono diventata mamma tardi. Fino ai 39 anni ci guardavamo con Maurizio e ci chiedevamo se non era presto per averli. Il senso della maternità non ce l’avevo proprio ma poi quando ho avuto i miei figli mi sono talmente entusiasmata che ne avrei fatti otto”.

Milla, interpretata dalla Signoris, scopre un tradimento del marito. Abbiamo chiesto alla Signoris se nella vita abbia mai controllato il cellulare del partner. L’attrice ha così risposto: “Il cellulare ha un sensore per lo sblocco facciale. Maurizio dorme poco e quindi mi sgamerebbe subito. Credo che ognuno debba poter avere il proprio spazio. Io so già che diventerei un detective, adesso non lo so”. Per la Rai questa serie rappresenta una vera e propria novità. Sono due donne che a 60 anni decidono di riprendere in mano le redini della loro vita: “Oggi non c’è più la percezione dell’età. Mia madre per esempio voleva comprare una nuda proprietà a 95 anni. Non tornerei mai ai 20 anni, me li ricordo come un periodo bello e divertente ma doloroso e faticoso”, ha detto la Signoris. La Pivetti ha aggiunto: “Io non voglio tornare indietro. Sicuramente con la consapevolezza di adesso mi sarei risparmiata tanti errori e a tante sofferenze avrei dato un’altra veste, non avrei sottovalutato delle cose e non ne avrei sopravvalutato delle altre”.

Tra Veronica e Carla è nata una bellissima amicizia. Anche fuori dal set continuano a frequentarsi anche se la distanza è sicuramente uno svantaggio: “Ci sentiamo e se devo scriverle le mando una email. Se giriamo ora una seconda stagione ti regalo un telefono”, avverte Carla. La Pivetti spende parole di stima nei confronti della collega e parla anche di un gesto importante: “La nostra amicizia è nata sul set. Ci sentiamo per telefono, ci scriviamo per email e appena si può ci si vede. Carla ha fatto un gesto per me importante, è venuta a vedermi in teatro a Milano partendo da Genova”.

Della rivincita delle sessantenni si era parlato molto in un’altra serie, “Inganno” con Monica Guerritore. Una serie che aveva fatto parecchio scalpore per le scene di sesso. Carla Signoris nell’intervista ha dichiarato: “Io sono molto pudica, forse non ce l’avrei fatta ma ho riconosciuto il coraggio di Monica”. Entrambe sperano in una seconda stagione della serie Balene: “Sembra che si farà, tutto dipende dal riscontro del pubblico”, dice Carla.

Veronica Pivetti ha già condotto il Festival di Sanremo con Raimondo Vianello. Rivederla sul palco con Carla Signoris sarebbe davvero un regalo ma lei allontana questa ipotesi: “Io ho già dato, è altamente improbabile”. Carla Signoris sorride: “Io sono timidissima, la conferenza di stamattina mi ha tolto 20 kg ma no grazie”.