I Me contro Te saranno gli ospiti dell’ottava puntata di Bake Off Italia condotto da Benedetta Parodi. Il talent show più dolce della tv è pronto ad accogliere Luigi Calagna e Sofia Scalia che aiuteranno i concorrenti nella prova a tema Halloween. Vediamo insieme quando e dove vederli in tv e in streaming.

BakeOff Italia 2023, arrivano i Me Contro Te

Tutto pronto per un nuovo appuntamento di ‘Bake Off Italia- Dolci in forno‘, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. La novità dell’ottava puntata, che andrà in onda venerdì 27 ottobre alle 21:20 su REAL TIME (canale 31) è rappresentata dalla presenza insieme ai concorrenti dei Me contro Te. Il duo, reduce dalla loro ultima missione in Transilvania, aiuterà gli aspiranti cuochi a preparare la prova sorpresa che sarà tutta dedicata alla festa più spaventosa dell’anno, Halloween. Come sempre a condurre il programma c’è Benedetta Parodi affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

In particolare i concorrenti durante l’ottava puntata dovranno realizzare la torta di Halloween, una torta travestita con colori e decori da pelle d’oca. Per restare a tema, la produzione ha deciso di avere i Me contro Te come ospiti data l’uscita al cinema (dal 19 ottobre e distribuito da Warner Bros. Picture) del film “Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania”. Nella pellicola Sofì e Luì viaggiano fino in Transilvania a caccia del conte Dracula e di altri terribili avversari. Proprio da lì hanno portato con sé dei souvenir da regalare come spunto agli aspiranti pasticceri per realizzare delle torte a tema perfette.

Dove vedere le puntate

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO” è composto da 15 episodi della durata ognuno di un’ora e mezza. È possibile vederlo ogni venerdì in prima serata su Real Time, Canale 31 del Digitale Terrestre. L’ottava puntata sarà invece disponibile in anteprima streaming su discovery+ dal 20 ottobre.