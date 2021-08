Bake Off Italia 2021 quando inizia? Il talent per pasticceri provetti ha già aperto le porte. Pare, infatti, che le puntate dell’agguerritissima sfida fra aspiranti pasticceri siano già state registrate e che molto presto vedremo andare in onda il programma targato Real Time e condotto da Benedetta Parodi. Quali novità ci aspettano? Il cast è stato confermato? Quali ospiti approderanno sotto il fatidico tendone? Ecco tutte le anticipazioni.

Bake Off Italia 2021: i giudici e la conduttrice

Squadra che vince non si cambia. Proprio per questo motivo Bake Off Italia 2021 vedrà la presenza degli stessi volti che hanno reso famoso questo talent anche in Italia.

Al timone della trasmissione di Real Time vi sarà, come sempre, la bravissima e amatissima Benedetta Parodi. Spetterà alla giornalista e conduttrice tener a bada gli aspiranti chef, carpire i loro sogni nel cassetto, ma anche i loro segreti in cucina.

Sempre alla Parodi toccherà l’arduo compito di tener a bada i giudici. Più inflessibili e cattivi che mai, infatti, sotto il tendone continueranno ad aggirarsi, per prove pronte a mozzare il fiato:

Ernst Knam

Clelia D’Onofrio

Damiano Carrara

Grande assente? La new entry dell’anno scorso, ovvero la bravissima e dolcissima Csaba dalla Zorza.

Bake Off Italia 2021 quando in tv: puntate e concorrenti

Bake Off Italia 2021 prenderà il via il prossimo venerdì 3 settembre 2021. Il talent per pasticceri in erba andrà in onda su Real Time, in prima serata, per circa 14 settimane con puntate lunghe ben 90.

Settimana dopo settimana, eliminazione dopo eliminazione, i concorrenti, da 16, diminuiranno sempre di più. Nelle prime puntate, causa regole Covid, i talenti della pasticceria casalinga si sfideranno a turni di otto. Poi, con il proseguire delle puntate e delle eliminazioni, arriveranno a gareggiare tutti sotto lo stesso tendone.

Solo uno di loro, però, durante la finale della nona edizione in onda il 4 dicembre 2021, verrà eletto vincitore.

Gli ospiti sotto il tendone: da Renato a Orietta Berti

Quali ospiti approderanno sotto il famoso tendone nei giardini di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore? Per ora non si hanno troppe anticipazioni in merito. Due nomi, su tutti, però, hanno acceso le speranze dei telespettatori e la curiosità dei più.

Nella gara di pasticceria faranno incursione, infatti, un volto noto di Real Time, legato proprio al mondo delle torte e della cucina, e un volto noto del panorama musicale italiano.

Da un lato i pasticceri saranno lieti di conoscere Renato Ardovino, dall’altro saranno sicuramente felici di cantare e ballare insieme a Orietta Berti. E’ lei il personaggio dell’anno dopo la partecipazione a Sanremo e il duetto con Fedez e Achille Lauro sulle note del vero e proprio tormentone estivo dal titolo Mille.