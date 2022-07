Nonostante il grande caldo i dolci sono pronti per essere infornati. Bake Off Italia 10 prenderà presto il via. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, il programma di Real Time è in fase di preparazione e presto lo vedremo in onda con le nuove puntate. Ecco tutte le news vi saranno sulla nuova edizione di una delle trasmissioni che sembrano non sentire il tempo che passa e che continuano ad entusiasmare i telespettatori.

Bake Off Italia 10: le anticipazioni della nuova stagione di dolci in forno

Cosa sappiamo su Bake Off Italia 10? Il programma di Real Time, prodotto ancora una volta da Banijay Italia è in arrivo a settembre. Presto rivedremo pertanto Benedetta Parodi, sotto il fatidico tendone, tener a bada numerosi aspiranti pasticceri pronti a dar prova del loro talento culinario. Come molti sanno la giornalista e conduttrice è al timone del programma, con grandi successi, dal 2013.

Ritroveremo inoltre anche uno dei volti storici di Bake Off. Pronto a riprendere il suo ruolo di giudice intransigente è Ernst Knam, l’esperto del cioccolato. Al suo fianco non mancherà infine Damiano Carrara.

In questa stagione ci sarà però anche una gradita new entry. Di chi si tratta? Di Tommaso Foglia che prenderà il posto di Clelia D’Onofrio. Come mai? Clelia abbandona il programma? Certo che no. La storica giudice però si limiterà a curare gli excursus storici dietro ai dolci proposti dai pasticceri amatoriali.

Altre news sul programma? A quanto trapelato ci sarà un gradito ritorno alle origini con la creazione di torte semplici e casalinghe.

News sul cast di Bake Off 10 Italia

In attesa di vedere le nuove puntate del programma possiamo sottolineare come questa estate abbia portato news importanti per quanto riguarda uno dei giudici. Come le fan sicuramente sapranno Damiano Carrara è convolato a nozze. Al matrimonio era presente anche Katia Follesa che con lui ha condotto già numerose puntate di un altro programma di grande successo, ovvero Cake Star.