Visto che estate, per la maggior parte di noi, significa divertimento e spensieratezza, la tv si adegua e in questo periodo trasmette molti programmi leggeri e commedie. Da non perdere, per chi ama il genere, è Baciato dalla fortuna, film del 2011 con protagonisti Vincenzo Salemme e Asia Argento. Va in onda Domenica 2 Luglio su Rete 4 in prima serata: ecco tutte le curiosità più interessanti che lo riguardano.

Baciato dalla fortuna: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Baciato dalla fortuna.

Siamo a Parma. Gaetano, vigile urbano oppresso dalla moglie e dai debiti, ripone ogni sua speranza nel SuperEnalotto. Finalmente, dopo tanto tempo, la combinazione che lui gioca da sempre, risulta vincente. Tutto a meraviglia, quindi? Non proprio, perché a causa di un colpo preso in testa, Gaetano non ricorda più di averla giocata…

Per quanto riguarda il cast, oltre a Vincenzo Salemme e Asia Argento, troviamo anche, fra gli altri, Paola Minaccioni, Elena Santarelli, Alessandro Gassmann e Nicole Grimaudo.

Le curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su Baciato dalla fortuna: