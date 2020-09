Le vicende ispirate molto liberamente allo scandalo vero delle squillo dei Parioli si concludono: Baby 3 arriva su Netflix il 16 settembre con l’ultima stagione della serie Tv. Otto episodi conclusivi, dalla durata di 40-51 minuti circa, in cui le protagoniste, Chiara e Ludovica, vedranno la loro doppia vita venire alla luce, stravolgendo completamente i rapporti personali e familiari. Prodotta da Netflix, la serie è stata diretta da Andrea De Sica e Anna Negri.

Baby 3 su Netflix: la trama della terza stagione

Nelle prime due stagioni, Chiara e Ludovica, adolescenti della Roma Bene e residenti nel quartiere Parioli, stringono un’amicizia indissolubile. A unirle, una vita apparentemente perfetta e la voglia di evadere da tutto e da tutti. Pressate da amici e familiari, piene di insicurezze e paure sul loro futuro, Chiara e Ludovica entrano a far parte di un mondo oscuro che non conoscono fino in fondo, finendo nel giro della prostituzione giovanile.

In Baby 3, la verità verrà a galla. Chiara e Ludovica non hanno idea di cosa dovranno affrontare quando la polizia inizierà ad indagare sulla loro doppia vita. Niente sarà più come prima. I genitori delle ragazze non comprendono cosa sta succedendo e non sanno come aiutarle. Allo stesso tempo, le due si chiudono ancora di più in se stesse. Amicizie, famiglia e storie d’amore arriveranno a un decisivo punto di rottura.

Baby 3: il cast e i personaggi

Nel cast di Baby 3 tornano i protagonisti delle precedenti stagioni. Benedetta Porcaroli è Chiara Altieri, bionda e popolare, si fa chiamare Emma dai suoi clienti; Alice Pagani è Ludovica Storti, mora e audace, si fa chiamare Desirée dai suoi clienti; Riccardo Mandolini è Damiano Younes, fidanzato di Chiara; Giuseppe Maggio è Alessandro Fiore; Brando Pacitto è Fabio Fedeli; Lorenzo Zurzolo è Niccolò Rossi Govender; Chabeli Sastre Gonzalez è Camilla Rossi Govender, ex migliore amica di Chiara; Galatea Ranzi è Elsa Altieri, madre di Chiara; Massimo Poggio è Arturo Altieri, padre di Chiara; Isabella Ferrari è Simonetta, madre di Ludovica; Mehdì Nebbou è Khalid Younes; Claudia Pandolfi è Monica Petrelli Younes, insegnante di ginnastica; Tommaso Ragno è Alberto Fedeli; Thomas Trabacchi è Tommaso Regoli; Mirko Trovato è Brando De Santis; e Max Tortora interpreta Roberto De Santis.