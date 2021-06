Si è aggiudicato la vittoria della quindicesima edizione dell’“Isola dei Famosi”. Awed ha brillato per simpatia e in un’Isola in cui spesso non sono mancati gli scontri ha avuto il merito di portare un po’ di sana leggerezza. Nonostante le iniziali difficoltà, il giovane Youtuber napoletano è riuscito a caricarsi positivamente senza lasciarsi abbattere. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Awed (all’anagrafe Simone Paciello) ha rivelato come questa vittoria gli abbia regalato una maggiore consapevolezza.

Partito dal web, la televisione è stata il suo trampolino di lancio. Scansa qualsiasi ipotesi di favoritismo social e anzi, ammette: “Ho avuto molto paura all’inizio della nomination perché pensavo che le mie azioni potessero avere delle conseguenze rispetto al pubblico che mi seguiva. Per natura tendo sempre ad estremizzare le situazioni. Pensavo infatti di aver deluso tutti tanto che ad ogni puntata ero convinto di dover uscire. Ho capito però che questa sensazione era sbagliata quando al televoto social per l’immunità ho vinto contro Ignazio. Ho percepito che da fuori il pubblico mi stava supportando”. Awed si è poi messo in discussione dichiarando di aver tradito se stesso quando nelle prime settimane di permanenza sull’Isola si è scontrato con Vera Gemma, Gilles Rocca e il resto del gruppo: “Forse a pensarci bene mi rimprovero quelle due settimane in cui ho litigato con Gilles, Vera e il resto del gruppo. Ho tradito me stesso e rivedendomi non mi sono riconosciuto”, ha rivelato ai nostri microfoni.

Riguardo poi Fariba Tehrani, si è detto dispiaciuto che un suo commento su di lei sia stato travisato perché non era sua intenzione offenderla. Riguardo ai prossimi obiettivi, Awed aspira alla conduzione ma anche a diventare un bravo attore comico. Gli chiediamo però se sulle orme di Tommaso Zorzi gli piacerebbe in futuro ricoprire il ruolo di opinionista. Lui però ammette di non sentirsi adatto e prepara il suo sostituto, Andrea Cerioli. Su un possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, confessa di non averci pensato ma di volersi godere al momento la libertà.

Awed, L’intervista al vincitore dell’isola dei famosi

Simone, hai dichiarato che l’Isola ti ha insegnato ad accettarti. Prima di questa esperienza, quante volte ti sei scontrato con te stesso?

Mi sono scontrato a volte con me stesso. Mi svegliavo a volte la mattina, mi guardavo allo specchio e magari non mi piacevo. L’Isola mi ha dato l’occasione di mettermi alla prova e di sfidare me stesso. Stare in costume da bagno per 85 giorni ti espone a dei giudizi. Avevo una alternativa: o cercavo di nascondere i miei difetti oppure li mettevo in evidenza magari ridendoci su. Ora che sono tornato a casa mi sento più libero di postare foto. Proprio ieri ho fatto un collage mettendo a confronto una foto di come ero prima di questa avventura e una foto di come sono oggi.

Angela Melillo ha dichiarato che tu pensavi di non essere un ragazzo vincente. Ora con la vittoria, hai preso maggiore consapevolezza in te stesso?

Mi ricordo che lo confidai proprio a lei. Devo ringraziare Angela perché è stata una persona meravigliosa. Ha avuto la capacità di ascoltarmi e di darmi il consiglio giusto. Nella vita mi sono sempre sentito un eterno secondo e nelle varie circostanze in cui dovevo mettermi in gioco vedevo sempre ciò che di buono avevano fatto gli altri senza mai guardare ciò che di buono invece avevo fatto io. Sull’Isola anche ho avvertito quella stessa pressione. Ho reputato Ignazio, Matteo e Andrea più forti di me, a livello non solo fisico ma anche comportamentale. Tendevo sempre a fare un passo indietro. La vittoria mi ha regalato una maggiore consapevolezza in me stesso. In futuro se capiterà di sentirmi un po’ giù ripensare a questo traguardo mi aiuterà a stare meglio.

Qual è stata la molla che ti ha spinto a partecipare?

Volevo una maggiore visibilità. Per dieci anni la mia vetrina è stata il web e la televisione è stata un trampolino di lancio perché mi ha permesso di farmi conoscere ad un pubblico più ampio. Tolte le prime settimane di adattamento, penso di essere riuscito nel mio intento. Ci ho messo almeno un mese per carburare ma poi una volta avuti più chiari i tempi e i linguaggi televisivi credo di essere stato all’altezza del programma.

Il fatto di essere supportato dal web ti ha fatto sentire più favorito rispetto agli altri?

Sinceramente sull’Isola avevo perso la consapevolezza di avere un certo seguito sui social. Nelle prime settimane mi sono reso conto che stavo sbagliando e che non stavo esprimendo me stesso. Il mondo del web può essere imprevedibile e anche chi ti supporta sui social all’inizio può cambiare rotta. Ho avuto molto paura all’inizio della nomination perché pensavo che le mie azioni potessero avere delle conseguenze rispetto al pubblico che mi seguiva. Per natura tendo sempre ad estremizzare le situazioni. Pensavo infatti di aver deluso tutti tanto che ad ogni puntata ero convinto di dover uscire. Ho capito però che questa sensazione era sbagliata quando al televoto social per l’immunità ho vinto contro Ignazio. Ho percepito che da fuori il pubblico mi stava supportando.

Non hai fatto mistero del fatto che a volte hai pensato di mollare. Quando è successo? Quali sono stati i momenti più complicati che ti hanno messo in crisi?

Il momento più complicato è arrivato intorno al quarantesimo giorno di permanenza sull’Isola. La spossatezza mentale aveva di gran lunga superato quella fisica. Mi vedevo più magro e mi ero convinto di non farcela più. Dopo quel momento di spaesamento però ho iniziato a lavorare sulla mia testa e ho messo in secondo piano il mio aspetto fisico. Mi sono reso conto poi delle mie reali condizioni fisiche solo una volta che sono uscito.

Ripercorrendo questa esperienza, ti rimproveri qualcosa?

Non lo so se ho qualcosa da rimproverarmi. Penso però che se ho vinto vuol dire che le scelte che ho fatto sono state giuste. Forse a pensarci bene mi rimprovero quelle due settimane in cui ho litigato con Gilles, Vera e il resto del gruppo. Ho tradito me stesso e rivedendomi non mi sono riconosciuto. E’ facile ora parlare con il senno di poi ma avendo avuto la fortuna di sbagliare all’inizio sono riuscito poi a tornare sui miei passi. Se gli screzi ci fossero stati in un momento successivo sono sicuro che sarei uscito.

Vera Gemma in un’intervista ha dichiarato che tu avresti rinnegato la vostra amicizia. Hai avuto poi modo di sentirla?

Io non ho mai rinnegato l’amicizia con lei. Degli altri naufraghi non ho ancora avuto modo di sentire nessuno perché ancora sto metabolizzando l’esperienza dell’Isola. Ho però ricevuto tantissimi messaggi a cui risponderò pian piano. Al momento sto recuperando la stabilità mentale. Promesso che poi farò un giro di chiamate a tutti.

Per quanto riguarda Fariba un tuo commento ha suscitato una bufera sui social. Anche Giulia Salemi era intervenuta dichiarando che c’è un limite che non deve essere mai superato. Pensi di aver esagerato?

Al momento non ho ancora approfondito e non ho capito bene cosa è successo. Mi dispiace molto però perché quando sei sull’Isola non sai mai quali clip vengono montate e cosa arrivi al pubblico. Sull’Isola si scherzava tantissimo e anche Fariba stava al gioco e si divertiva. Mi prendeva in giro perché andavano male i miei tentativi di conquista. Ho fatto determinati commenti o battute in modo ironico senza l’intenzione di offendere. Non sono state capite le mie intenzioni.

Ora che hai vissuto in prima persona il reality, ti piacerebbe vestire i panni di opinionista? Ti sentiresti a tuo agio?

Non mi sentirei a mio agio perché ritengo che ci siano già opinionisti degni di nota che sanno fare il proprio lavoro. Un opinionista tende a reagire più di pancia e da questo punto di vista Andrea Cerioli potrebbe essere un tipo adatto. Le mie risposte sono state più ponderate. Non mi vedrei in questa veste anche perché non è ciò che sogno di fare da grande.

Su Mediaset Play commentavi l’edizione del Grande Fratello Vip. Da concorrente entreresti nella casa?

In questo momento non parteciperei. Ho già fatto l’esperienza dell’Isola e non mi sentirei di rinchiudermi dentro una casa. In futuro magari potrei cambiare idea ma ora voglio godermi la libertà. Mai dire mai però.

Il prossimo obiettivo che ti poni?

Ho due grandi obiettivi. Sono un grandissimo appassionato della comicità americana e dello stand up comedy. Il mio sogno è di fare il comico tanto che molto spesso mi diletto a scrivere dei monologhi. Mi diverte immaginarmi in futuro in una tournée teatrale. E poi mi affascina anche il mondo della conduzione.

Ripercorriamo la gioia della Vittoria di Awed all’isola dei famosi: