‘Avetrana – Qui non è Hollywood’: trama, cast e quando in streaming

Sta per arrivare una delle serie più discusse del momento ‘Avetrana – Qui non è Hollywood‘. Tratta dal libro “Sarah: la ragazza di Avetrana”, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie racconta uno dei fatti di cronaca più famosi degli ultimi anni. Vediamo insieme chi fa parte del cast e dove vederla.

‘Avetrana – Qui non è Hollywood’: la serie sul delitto di Sarah Scazzi

Sono ormai trascorsi ben 14 anni dall’omicidio di Sarah Scazzi. Era il 26 agosto del 2010 quando si persero le tracce della giovane 15enne originaria di un piccolo paesino del Salento. Ora, arriva un adattamento televisivo del caso di cronaca nera che per mesi ha fatto parlare di Sabrina Misseri, sua madre Cosima Serrano e suo padre Michele Misseri (ritratti nella locandina).

La serie ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ sarà disponibile dal 25 ottobre 2024 su Disney+. Basata su una storia vera, la sinossi racconta di cosa successe dopo la sparizione della giovane:

“Tutto il paese è in subbuglio, in particolare la cugina Sabrina, spigliata estetista che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspetta per andare al mare. Ma mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla, sepolta in fondo a un pozzo dove verrà ritrovata dopo quarantadue giorni dalla sua scomparsa, in quello che diventerà a tutti gli effetti un reality show dell’orrore tra intimi segreti e rancori taciuti“.

Cast e curiosità

‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, è diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto la sceneggiatura insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino, con la collaborazione degli autori del libro Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni.

Nel cast troviamo Vanessa Scalera (nel ruolo di Cosima Misseri), Paolo De Vita (Michele Misseri) e Giulia Perulli (Sabrina Misseri). Mentre Federica Pala è Sarah Scazzi, Imma Villa è Concetta Serrano, Anna Ferzetti la giornalista Daniela e Giancarlo Commare è Ivano Russo.

Avetrana – Qui non è Hollywood, regia di Pippo Mezzapesa, sarà disponibile dal 25 Ottobre su #DisneyPlus. #AvetranaQuiNonÈHollywood pic.twitter.com/OQmA1oXAR3 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 20, 2024

L’attuale sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘La Repubblica‘ contro la locandina della serie che cita il paesino di cui è primo cittadino:

“Nessuno ha chiesto all’amministrazione comunale di poter utilizzare il nome di Avetrana. In passato abbiamo avuto documentari e speciali sulla morte di Sarah, ma questa locandina, a corredo della didascalia, è del tutto denigratoria. Non vorrei esprimermi, in questo momento, ma insieme con i miei avvocati nei prossimi giorni decideremo se procedere per vie legali“.