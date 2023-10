Paola Caruso torna ad Avanti Un Altro. L’attrice farà parte del cast della trasmissione condotta da Paolo Bonolis che l’aveva lanciata come ‘Bonas’. Ad annunciarlo è stato Sonia Bruganelli con una storia sul suo profilo instagram. Vediamo insieme cosa ha scritto.

Avanti un Altro 2024, Paola Caruso è nel cast

Paola Caruso nasce a Catanzaro nel 1985. La sua vita non è stata facile infatti come ha raccontato in diverse interviste, a 13 anni scopre che è stata adottata. I primi passi nel mondo dello spettacolo arrivano nel 2003 con la partecipazione a Miss Italia ottenendo il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Tre anni dopo è una corteggiatrice di Uomini e Donne ma la svolta per la sua carriera è quando viene scelta da Bonolis come ‘bonas’ del Minimondo di ‘Avanti un Altro‘. Ora tornerà nel programma nel ruolo che lo scorso anno era di Sophie Codegoni. A ufficializzarlo con un video sul suo profilo social è stata Sonia Bruganelli che scrive: “Il mondo non è pronto per il ritorno di queste persone“. Nel filmato compaiono Paola Caruso, Laura Cremaschi e Viviana Vizzini ballare.

La Cremaschi ha poi pubblicato sul suo profilo instagram alcuni video direttamente dai camerini di Avanti un Altro, programma che si stanno registrando negli studi Elios. Anche in questo caso si vede Paola Caruso prepararsi per il gran ritorno.

La carriera della showgirl

Nel 2016 Paola Caruso è una delle concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ partecipando anche alla versione spagnola ‘Supervivientes’. Due anni dopo è la concorrente di un altro reality ‘Pechino Express’ in coppia con Tommaso Zorzi e nel 2022 ha preso parte a ‘La Pupa e il Secchione Show’. Recentemente ha raccontato a Verissimo della malattia dei figlio Michele facendo commuovere tutti. Ora arriva questo nuovo ruolo in ‘Avanti un Altro’.