Avanti Popolo, è questo il titolo del nuovo programma tv che andrà in onda il martedì sera su Rai 3 e che vedrà alla conduzione Nunzia De Girolamo. Un titolo, come già hanno notato in molti, che richiama ai noti canti della sinistra, ovvero quel “Bandiera rossa”, scritta nei primi del ’900. Il nuovo talk della prima serata del martedì di Rai 3, andrà in onda proprio in quello spazio che era occupato dal porgramma CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer, figlia del celebre segretario del Partito Comunista Italiano: Enrico Berlinguer.

Avanti Popolo, il nuovo talk condotto da Nunzia De Girolamo

Il nuovo talk di Rai Tre dal titolo Avanti Popolo, che vedrà nelle vesti di padrona di casa Nunzia De Girolamo, reduce dai successi di “Ciao Maschio” ed “Estate in Diretta”, proporrà vari momenti che toccheranno diversi temi.

Dall’intervista face to face, dove la De Girolamo ha dimostrato di essere una che sa il fatto suo grazie alla trasmissione “Ciao Maschio”, si passerà poi al talk, che vedrà anche il coinvolgimento del pubblico in studio.

La prima puntata del nuovo talk di Rai 3 Avanti Popolo andrà in onda martedì 3 ottobre subito dopo la soap opera di successo “Un posto al sole”.

Gli ospiti del programma Avanti Popolo

Per gli ospiti fissi del programma, anche se non ancora confermati, pare siano in trattativa il direttore del Fatto Quotidiano online Peter Gomez e la giornalista del Corriere della Sera Candida Morvillo.

Nunzia De Girolamo: dalla politica alla Tv

Nunzia De Girolamo arriva alla tv dopo anni di politica. In questi anni di conduzione ha portato al successo programmi nuovi che hanno saputo conquistare l’interesse del pubblico. Ora la De Girolamo si troverà ad affrontare una nuova sfida televisiva con il pubblico di Rai 3, e in una nuova fascia oraria. Come se la caverà? Lo scopriremo il prossimo martedì 3 ottobre 2023 su Rai Tre.