Martedì 28 novembre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Avanti popolo”, il programma e talk show condotto da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. Questa settimana il people show affronta uno dei temi più caldi delle ultime settimane: la violenza di genere. L’ennesimo caso di femminicidio che ha visto morire la giovanissima Giulia Cecchettin di soli 22 anni per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta ha riacceso i riflettori su un argomento che sta mobilitando davvero tutti. Lo scorso 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tantissime le manifestazioni nelle piazza italiane per gridare “basta” contro la violenza sulle donne.

Tra gli ospiti: Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Interno, per approfondire il tema della sicurezza, degli interventi e dell’azione di prevenzione volti a contrastare questo fenomeno. Non solo, il tema della sicurezza vedrà anche confrontarsi in studio Bruno Vespa e la Senatrice Emma Bonino.

Non solo, durante la puntata di stasera di Avanti Popolo si parlerà di femminicidio anche con la testimonianza diretta di Giovanna Zizzo, mamma di Laura, uccisa dal padre per vendetta. Tra i temi anche l’educazione sentimentale focalizzando l’attenzione sul rapporto tra i giovani e i social. Come sempre i temi e gli argomenti della puntata stasera saranno al centro di un aperto dibattito con la partecipazione di diversi ospiti: la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la giornalista Tiziana Ferrario, il giornalista e conduttore radiofonico Tommaso Labate e il sessuologo Marco Rossi.

Immancabile il commento del pubblico in studio composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Spazio anche all’opinione dei telespettatori che possono partecipare attivamente tramite i profili social, mail [email protected] e whatsapp 3512945239. Intanto gli ascolti non entusiasmanti del programma hanno spinto la Rai a non confermare il programma nel 2024. Avanti popolo, infatti, chiude i battenti con un’ultima programma prevista nel mese di dicembre.