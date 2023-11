Tutto pronto per una nuova puntata di Avanti Popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo trasmesso in prima serata su Rai3. Nuovi argomenti e temi al centro della puntata di stasera del talk show di informazione ed attualità. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di martedì 14 novembre 2023.

Martedì 14 novembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Avanti popolo, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3. Il people show condotto torna con tanti nuovi argomenti e temi oggetto di confronto e dibattito. Non solo, in studio tantissimi ospiti: a cominciare da Guido Crosetto, il Ministro della Difesa, ma anche Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report.

Durante la puntata si discuterà di temi di strettissima attualità: ad iniziare dal conflitto in Medio Oriente. Cosa sta succedendo? E soprattutto in che direzione sta evolvendo la guerra Gaza-Israele del 2023? Non solo, spazio al tema della sicurezza oramai sempre più a rischio in diverse città italiane dove a farla da padrone sono la paura e il terrore. Questa settimana gli inviati sono andati a Roma e Catania. Si approfondirà poi il caso di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi dopo l’asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca (Genova), con l’intervista alla sorella Rita e altre numerose testimonianze. Tra gli ospiti della puntata di questa sera: l’onorevole Nicola Molteni, il direttore di Libero Pietro Senaldi, Luigi De Magistris, il professor Matteo Bassetti, la psicologa forense presidente del CeSAP Lorita Tinelli.

Avanti popolo, gli ascolti del programma di Nunzia de Girolamo

Durante la puntata di martedì 14 novembre 2023 di Avanti Popolo ampio spazio sarà poi affidato al pubblico in studio composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Oltre agli ospiti in studio, anche loro saranno parte attiva del programma. Non solo, anche il pubblico da casa è ammesso dibattito. Come? Attraverso i profili social ufficiali del programma oppure tramite mail [email protected] e tramite whatsapp 3512945239.

Ma passiamo agli ascolti di Avanti Popolo. Il programma di Nunzia De Girolamo è a rischio chiusura? Da settimane si rincorrono queste voci dopo gli ascolti davvero deludenti. L’ultima puntata del 7 novembre ha incuriosito solo 312.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Un dato bassissimo se paragonato a quello delle precedenti puntate che vi riportiamo qui di seguito: