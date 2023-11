Nunzia De Girolamo torna in prima serata su Rai3 con Avanti Popolo, il talk show di informazione ed attualità trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 7 novembre 2023.

Martedì 7 novembre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con Avanti popolo, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in onda su Rai3. Al centro della puntata di stasera tantissimi argomenti di strettissima attualità: dall’emergenza maltempo e le conseguenze tragiche. In ordine temporale l’ultima disgrazia riguarda la Toscana dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza dopo la terribile alluvione che ha devastata buona parte della regione. Spazio poi al tema della sicurezza nelle grandi città oramai sempre più pericolose e allo sbando. Pensiamo a Milano dove uscire la sera è diventata oramai pericolosissimo per tutti.

E ancora: un viaggio attraverso alcuni gravi casi di malasanità in Italia. A discutere di questi temi in studio ci saranno grandi personaggi. A cominciare dal geologo Mario Tozzi, l’infettivologo Matteo Bassetti. Dal mondo della politica: gli onorevoli Chiara Appendino, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli, Laura Ravetto. Tra gli ospiti anche il capogruppo del Pd in Regione Lombardia e membro della Segreteria nazionale del partito Pierfrancesco Majorino, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il condirettore di Libero Pietro Senaldi.

Avanti popolo, gli ascolti del programma di Nunzia de Girolamo

Nella puntata di martedì 7 novembre 2023 di Avanti Popolo, il dibattito coinvolgerà anche il pubblico composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Non mancheranno poi i servizi filmati e i collegamenti in diretta di giornalisti inviati in tutta Italia. Anche il pubblico da casa può partecipare in maniera attiva al dibattito. Come? Attraverso i profili social ufficiali del programma oppure tramite mail [email protected] e tramite whatsapp 3512945239.

Ma passiamo al tema ascolti di Avanti Popolo. Il programma di Nunzia De Girolamo non brilla dal punto di vista auditel. Il debutto del 17 ottobre 2023 ha fatto registrare 574 mila spettatori con uno share del 3,6%. La seconda puntata, complice la presenza di Fabrizio Corona in studio, ha segnato una risalita con 742.000 telespettatori con il 4,28%. Poi il crollo nella terza puntata con 432.000 spettatori per il 2.6% di share confermato anche dalla quarta con 420.000 spettatori con uno share del 2.7%.