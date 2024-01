Torna l’appuntamento con Avanti popolo di Nunzia De Girolamo, il talk show dedicato alla politica, cronaca ed attualità trasmesso in prima serata su Rai3. Scopriamo tutti i temi, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera, martedì 16 gennaio 2024.

Avanti Popolo su Rai3: ospiti di martedì 16 gennaio 2024

Martedì 16 gennaio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata del programma condotto da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. La conduttrice ed ex politica italiana nella puntata di stasera ospita in studio per una un’ampia intervista al Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Tra gli argomenti al centro del dibattito di stasera il “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha colpito Chiara Ferragni e tutto il suo impero. La influencer ed imprenditrice digitale è indagata da due Procure, ma il marito Fedez sui social ha attaccato i giornalisti e la stampa. In studio il confronto sul ruolo degli influencer con un interrogativo da risolvere: siamo arrivati davvero alla fine di un’era?

A discuterne in studio il giornalista Antonello Piroso, l’influencer Elen Ellis, l’autore e scrittore Federico Mello. E ancora: Riccardo Pirrone, pubblicitario e social media manager di Taffo, l’influencer “pentita” Federica Micoli e la giornalista e saggista Mirella Serri.

Avanti Popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo: come partecipare

Nella puntata di stasera, martedì 16 gennaio 2024, di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo incontra anche Carlo Conti. Un’intervista speciale per celebrare e festeggiare i 70 anni della Rai. Una data storica che è stata festeggiata con una puntata speciale del Rischiatutto, programma cult di Mike Bongiorno, tornato in onda proprio con Carlo Conti. Uno speciale che ha incollato alla tv più di 4 milioni e mezzo di italiani con uno share del 30%. Un successo enorme per Carlo Conti che, durante l’intervista, ripercorrerà alcuni dei momenti più belli di sette decenni di storia del piccolo schermo con i suoi grandi protagonisti di ieri e di oggi.

Naturalmente durante la lunga puntata non mancheranno servizi filmati e collegamenti in diretta con gli inviati presenti su tutto il territorio italiano, oltre a contenuti video da web e social. Oltre agli ospiti in studio, il dibattito coinvolgerà anche pubblico composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Infine anche il pubblico da casa può interagire e partecipare al programma attraverso la pagina Instagram @avantipopolorai, l’hashtag #avantipopolo, l’indirizzo email [email protected] e il numero whatsapp 3512945239.

L’appuntamento con Avanti popolo è il martedì in prima serata su Rai3.