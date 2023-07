Tempo di visite in famiglia per Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Eros Ramazzotti ha portato il piccolo a casa del bisnonno Rodolfo, papà di Eros e il video spopola su Instagram.

Aurora Ramazzotti, il video del figlio Cesare col bisnonno virale su Instagram

Un momento di grande tenerezza. Potremo descrivere così il video postato da Aurora Ramazzotti su Instagram e diventato in meno che non si dica virale. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è diventata mamma lo scorso aprile del piccolo Cesare, il figlio nato dall’amore con Goffredo Cerza. A distanza di pochi mesi Aurora ha deciso di presentare il piccolo Cesare al bisnonno, il papà di Eros Ramazzotti. Nonno Rodolfo ha 86 anni ed è il papà del grandissimo Eros. Nel video si vede il bisnonno giocare con il nipote: giochi di sguardi e sorrisi che lasciano trapelare la grande emozione del primo incontro con il piccolo Cesare.

La scena, davvero molto tenera, è stata immortalata da Aurora e poco dopo condivisa su Instagram facendo il boom di like e commenti. Migliaia di like e commenti tra cui quello di un utente che scrive: “grande ricchezza io ho la fortuna di avere ancora tutti i nonni a 36 anni. I miei figli hanno oltre a tutti e 4 i nonni anche 4 bis nonni“. Non solo, c’è anche chi nota una certa somiglianza tra nonno Rodolfo ed Aurora: “che tenerezza…comunque somigli tanto a tuo nonno“.

Chi è il bisnonno di Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Nato il 30 marzo 2023 nella clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera, Cesare Cerza è il primo figlio nato dall’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il piccolo è la gioia di mamma e papà, ma anche dei nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Non solo, a festeggiare il piccolo di quasi 4 mesi è anche il bisnonno Rodolfo diventato una “celebrity” sui social dopo un video pubblicato dalla nipote Aurora. Ma chi è Rodolfo, il papà di Eros Ramazzotti?

Ex operaio edile, Rodolfo Ramazzotti è il papà di Eros. E’ stato proprio lui a trasmettere la passione per la musica al figlio Eros che da ragazzo si esibiva, proprio con i genitori, nel quartiere di di Cinecittà Sud Est a Roma. Quel quartiere che è stato la fonte di ispirazione per “Adesso tu”, il primo grande successo della sua carriera con cui ha trionfato alla trentaseiesima edizione del Festival di Sanremo.