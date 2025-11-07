Aurora Ramazzotti debutta come attrice. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è guest di un episodio della terza stagione di Call My Agent, in arrivo su Sky e Now dal 14 novembre. Gli attori della serie, da Maurizio Lastrico a Sara Lazzaro, l’hanno definita la rivelazione di questa nuova stagione in quanto autoironica. Questo potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo percorso per la Ramazzotti che presto potrebbe ritrovarsi a condurre un programma sul Festival di Sanremo su Raiplay.

“Call My Agent 3”, intervista esclusiva ad Aurora Ramazzotti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Aurora Ramazzotti alla premiere di Call My Agent presso il Cinema The Space Moderno a Roma. Aurora ci ha parlato di questa esperienza: “E’ stato fichissimo, sarà uno choc vedermi sullo schermo perché è stata la prima volta. Lo rifarei altre mille volte”. Un’avventura che Aurora ha condiviso con la madre Michelle Hunziker: “Se c’è una certezza che ho nella vita è che qualsiasi cosa faccia con mia mamma si trasforma in un ricordo magico dove collezioniamo momenti divertenti ed emozionanti. Questa volta abbiamo interpretato noi stesse e il fatto che ci sia stato qualcosa di scritto intorno a noi ha contribuito a creare un’atmosfera sul set”.

Sul suo futuro, Aurora non ha dubbi. Quando le chiediamo se preferisca condurre o recitare, la sua risposta è chiara: “Mi sento più a mio agio nella conduzione però devo dire che pensavo che recitare mi avrebbe messo in difficoltà e invece forse perché dovevo interpretare me stessa mi sono divertita e in pochissimo tempo mi sono anche ammorbidita”.