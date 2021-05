Aurora Leone attrice dei The Jackal, insieme al collega Ciro Priello, ha lanciato delle accuse di discriminazione nei suoi confronti avvenute alla cena della vigilia della Partita del Cuore in onda questa sera su Canale 5. In una lunga storia su Instagram l’attrice accusa uno degli organizzatori di averla “cacciata” dal tavolo della cena alla vigilia della partita in quanto donna.

Aurora Leone: “Cacciata dalla Partita del Cuore perché donna”

Nella lunga storia pubblicata su Instagram la Leone afferma: “Alla cena prima della Partita del Cuore io e Ciro (Priello) ci siamo seduti al tavolo con la Nazionale Cantanti. L’organizzatore è venuto e ci ha detto che non potevamo stare seduti li, o meglio che Aurora non può stare seduta a quel tavolo. Quando stavamo per alzarci lui dice che Ciro poteva restare, ma che è lei (Aurora) che non può stare seduta a quel tavolo”.

I due attori pensano che il motivo potrebbe essere perché della Nazionale avversaria. A detta loro la spiegazione è ben altra: “sei una donna non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole”, è la motivazione che viene data ad Aurora.

La Leone ci tiene a precisare a quel punto che: “Io non sono l’accompagnatrice di Ciro, sono stata convocata”. A questa affermazione della giovane attrice l’organizzatore risponde: “non mi far spiegare il motivo perché non puoi stare qui, quindi alzati”.

I due attori si siedono a un altro tavolo. Vengono raggiunti dal direttore generale della Nazionale Cantanti, che in merito all’accaduto dice: “non potevate stare li perchè siete dell’altra nazionale”.

Aurora Leone fa presente che le motivazioni date in precedenza sono ben diverse. Il direttore generale della Nazionale Cantanti le risponde: “Va be, ma tu mica giochi! Tu sei accompagnatrice”.

L’attrice racconta di aver spiegato di: “aver ricevuto la convocazione” e di aver dato “anche le misure del completino”, ricevendo come risposta dal direttore generale della Nazionale Cantanti “Tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c’entra. Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua”. I due attori raccontano di essersi arrabbiati e che sono stati cacciati dall’albergo.

Le scuse di Eros Ramazzotti e degli altri cantanti

Dopo qualche ora i due attori ricevono le scuse e la solidarietà di diversi componenti della Nazionale Cantanti. A scusarsi sono: Andro dei Negramaro, Eros Ramazzotti, Stefano Fisico (smm della Nazionale Cantanti) e di Andrea Bettarelli, a nome della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Aurora e Ciro non prenderanno parte alla Partita del Cuore:

“Ci sentiamo estranei da un contesto che dovrebbe avere tutt’altro scopo. Continuiamo a sostenere il progetto, perché donare per la ricerca contro il cancro resta una cosa importante, ma non ci sentiamo di partecipare alla partita” – affermano i due.

La replica della Nazionale Cantanti in un comunicato

La Nazionale Cantanti non ci sta alle accuse. Attraverso un comunicato informa: “Non accettiamo arroganza, minacce e violenza verbale. Alessandra Amoroso, Madame, Jessica Notaro, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita Levi di Montalcini, sono solo alcuni dei nomi delle tantissime donne che, dal 1985 (anno in cui abbiamo giocato a San Siro, per la prima volta , contro una compagine femminile), hanno partecipato e sostenuto i nostri progetti. Il nostro staff e’ quasi interamente composto da donne, come quest’anno sono donne le conduttrici e la terna arbitrale della Partita del Cuore”.

“La Nazionale Italiana Cantanti, non ha mai fatto discriminazioni, di sesso, fama, genere musicale, colore della pelle , tipo di successo, e followers. C’è solo una cosa nella quale non è mai scesa a compromessi: Noi non possiamo accettare arroganza, minacce, maleducazione e violenza verbale dai nostri ospiti. Non è la prima volta che qualcuno cerca pubblicità (e followers) distorcendo, sfruttando e manipolando 40 anni di storia”.

Il commento di Eros Ramazzotti

Questa mattina è intervenuto con un post su Instagram uno dei componenti della nazionale Cantanti: Eros Ramazzotti.

Nel lungo post il cantante scrive: “Ciao a tutti. Noi della NIC (Nazionale italiana cantanti)

Non siamo stati coinvolti direttamente nella vicenda scaturita dal comportamento di due persone dello staff. Stavamo parlando tra di noi mentre cenavamo, abbiamo sentito delle voci alzarsi senza capire cosa stesse succedendo. Io ho provato a recuperare la situazione che era oramai precipitata. Domani mattina avremo un incontro con Aurora e Ciro per spiegare meglio la dinamica dell’avvenimento e scusarci pubblicamente dell’accaduto.

NOI NON SIAMO SESSISTI e tantomeno RAZZISTI o OMOFOBI, anzi, ognuno fa qualcosa per chi ha bisogno ( da anni e in tempi non sospetti) sinceramente per un comportamento incauto di due persone dello staff, non possiamo passare per quello che non siamo.

W sempre la solidarietà. W le donne che sono parte fondamentale della nostra vita”.