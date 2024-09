La vita in diretta, il programma di informazione e attualità di Rai 1 condotto da Alberto Matano, è tornato in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai dopo la pausa estiva. La trasmissione ha subito conquistato un grande successo di ascolti, come confermato dai dati televisivi di lunedì 9 settembre, recentemente pubblicati a causa di un problema da parte di Auditel. Ecco di seguito tutti i dettagli sui risultati ottenuti.

La Vita In Diretta, boom di ascolti nella prima puntata della stagione 2024-2025

Grande successo per l’esordio della nuova stagione de’ “La Vita In Diretta 2024-2025”. La prima puntata della trasmissione, condotta da Alberto Matano e andata in onda lunedì 9 settembre 2024, ha ottenuto risultati straordinari.

Il programma ha registrato una share del 21,4%, con una media di 1.760.000 spettatori. Durante alcuni momenti della trasmissione, l’audience ha raggiunto picchi eccezionali del 24% di share.

Questi risultati rappresentano un incremento significativo di ben il 3% rispetto al debutto della scorsa stagione, confermando il crescente successo e l’appeal della trasmissione presso il pubblico.