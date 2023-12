Come sono andati gli ascolti tv del Grande Fratello andato in onda nella prima serata di ieri, lunedì 11 dicembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv del reality show in onda su Canale 5 giunto alla 26ª puntata.

Auditel Grande Fratello, crescono gli ascolti tv: dati dell’11 dicembre 2023

Ieri sera, lunedì 11 dicembre 2023, su Canale 5 è andata in onda la 26ª puntata del Grande Fratello, programma tv condotto da Alfonso Signorini. Il reality di punta di questa stagione, autunno-inverno, della rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset, durante la serata di ieri ha ottenuto un ottimo dato in termi i di ascolti tv.

Analisi degli ascolti tv del reality

Come confermano, infatti, i dai forniti da Auditel, il Grande Fratello 2023 segna ancora una volta un ottimo risultato. Il reality di Canale 5 che cresce e si conferma leader assoluto della serata con un ottimo 22.36% di share e 2.905.000 spettatori.

Analizzando i dati forniti dalla società Auditel, si nota che la leadership del reality di casa Mediaset viene confermata anche sul target commerciale con il 23.86% di share. Anche nel periodo di sovrapposizione – dalle ore 21.45 alle ore 23.33 – il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, supera la rete concorrente con 3.363.000 spettatori e il 19.1% di share (Raiuno 3.172.000 spettatori con il 18% di share).

Inoltre, nel corso della serata andata in onda ieri, lunedì 11 dicente 2023, la trasmissione ha raggiunto picchi del 36.4% di share. Ottimo il risultato ottenuto pure sul pubblico giovane: 32.3% di share sul target 15-34 anni.

Grande Fratello: un successo in fatto di Auditel e social network

Il reality di Canale 5, si conferma leader anche sui social. Su X (ex Twitter) l’hashtag legato al Grande Fratello è tra i più digitati sul social.

Visti gli ottimi ascolti tv, non ci resta che ricordare l’appuntamento con la prossima puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5 sabato 16 dicembre 2023. Durante la prossima puntata avrà luogo l’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination quali: Sara, Perla, Grecia, Beatrice e Vittorio.