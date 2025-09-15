Come sono andati gli ascolti tv di Verissimo andato in onda sabato 13 e domenica 14 settembre 2025? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito alle prime due puntate del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Ascolti tv Verissimo 2025: i dati Auditel del 13 e 14 settembre 2025

Il weekend di sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 segna il ritorno di Verissimo, noto programma in onda su Cabale 5 condotto da Silvia Toffanin. Durante la due giorni di messa in onda delle prime due puntate, Silvia Toffanin ha ospitato nello studio di Colgono Monzese personaggi di spicco del mondo della tv e dello spettacolo.

Sabato 13 settembre nel salotto televisivo si sono raccontati in una intervista esclusiva: l’attrice Luciana Littizzetto, Anna Tatangelo in dolce attesa del secondo figlio, la showgirl Samira Lui, Pamela Petrarolo, la ex ragazza di Non è la Rai e Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Tra gli ospiti anche Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, proclamato santo da Papa Leone XIV.

Domenica 14 è stata la volta di Raoul Bova che si è raccontato per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che l’ha travolto quest’estate. Katia Ricciarelli, Michelle Hunziker, Matteo Bocelli e Cecilia Rodriguez in attesa della sua prima figlia.

Share di Verissimo 13 e 14 settembre 2025

Analizzando i dati Auditel delle prime due puntate della nuova stagione televisiva di Verissimo possiamo affermare che il programma in termini di ascolti tv gode di buona salute. La puntata di ieri, domenica 14 settembre, ha avuto un seguito di 1.936.000 spettatori pari al 22.8% di Share e 1.802.000 spettatori pari al 20.1% di Share nell’ultima parte chiamata Giri di Valzer.

La puntata di sabato 13 settembre ha ottenuto un seguito di 1.756.000 spettatori con il 22.4% di Share.

Ascolti Verissimo debutto stagione 2024

Confrontiamo ora i dati Auditel con il debutto di Verissimo della scorsa edizione. Sabato 7 settembre 2024 Verissimo ebbe un ascolto medio di 1.773.000 spettatori con il 22% di Share, mentre domenica 8 settembre 2024 la puntata fu seguita da 1.840.000 spettatori con il 17.8% di share.