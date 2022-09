Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di sabato 24 settembre 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Una Vita, Beautiful e gli ascolti dei programmi in onda nel pre-serale con Carta Libera e Reazione a Catena.

Auditel, analisi degli ascolti tv di: A Sua Immagine, Italia Si! | Sabato 24 settembre 2022

Su Rai1, A Sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti è stato seguito in tv da 914.000 spettatori con il 9.70% di share nella prima parte. La seconda parte è stata vista da ben 931.000 con uno share pari al 10.30%.

L’appuntamento domenicale con Italia Sì!, programma condotto da Marco Liorni nella giornata di ieri lo hanno visto 1.236.000 telespettatori con uno share pari al 13.20% nella prima parte. La seconda parte è stata seguita in tv da 1.563.000 telespettatori con uno share del 15.20%

Linea Blu è stato visto da 1.645.000 telespettatori con uno share del 12.91%. Passaggio a Nord-Ovest ha ottenuto un seguito di 1.241.000 telespettatori con uno share del 11.53%.

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Una Vita e Beautiful

Nella giornata di ieri Verissimo con Silvia Toffanin è stato visto da 1.910.000 telespettatori durante il Pre Show nella prima parte con il 20.89% di share. 1.898.000 telespettatori con uno share pari al 19.04% nella seconda parte.

La soap Beautiful è stata seguita da ben 2.283.000 telespettatori con il 17.54% di Share. Una Vita è stata seguita da ben 1.886.000 telespettatori con il 18.32% di Share.

Ascolti tv dei game show: Reazione a Catena e Caduta Libera

Su Rai Uno, l’appuntamento con Reazione a Catena condotto da Marco Liorni, è stato seguito da 2.522.000 di telespettatori con uno share pari al 21.20% nella prima parte. La seconda parte del programma è stat seguita da 3.693.000 telespettatori, totalizzando uno share del 25.27%.

Su Canale 5 lo storico game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha visto incollati alla tv nella puntata di domenica ben 1.810.000 telespettatori con uno share pari al 15.66% durante la prima parte. La seconda parte è stat seguita da 2.642.000 telespettatori con uno share del 18.50%.