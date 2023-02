Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 febbraio 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Linea Bianca, Italia Sì!, L’Eredità e Avanti un altro.

Auditel, ascolti tv del pomeriggio di Sabato 4 febbraio 2023: Verissimo, Linea Bianca e Terra Amara

Su Rai 1, Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata di ieri di “Linea Verde Life” totalizzano il 19.90% di share, con 2.382.000 telespettatori.

Se settimana scorsa Massimiliano Ossini festeggiava il record di stagione di Linea Bianca oggi, in occasione della sesta puntata, andata in onda ieri, sabato 4 febbraio, Linea Bianca tocca il record assoluto in share della storia del programma con il 15.1% di share. Oltre 2 milioni sono i telespettatori. Alle 14 il programma è riuscito ad alzare di molto la fascia Rai. Momento d’oro per il 40enne conduttore Rai che tra Linea Bianca e la nuova Uno Mattina sta raccogliendo successi, dopo anni di gavetta e servizio pubblico.

ItaliaSì! condotto da Marco Liorni è stato visto da 1.384.000 telespettatori con uno share del 12.40% nella prima parte. La seconda parte conquista 1.871.000 spettatori con uno share del 14%.

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Terra Amara e Beautiful

La soap Beautiful è stata seguita da ben 2.708.000 telespettatori con il 19.60% di share. Terra Amara è stata vista invece da ben 2.626.000 telespettatori con il 23.40%di Share.

Nella giornata di ieri il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin è stato seguito da 2.299.000 telespettatori durante la prima parte con il 22.20% di share. 2.348.000 telespettatori con uno share pari al 18.60% nella seconda parte.

Ascolti tv di L’Eredità su Rai 1 e Avanti un altro in onda su Canale 5

Su Rai 1 il game show L’Eredità condotto da Flavio Insinna è stato visto da ben 3.038.000 telespettatori con uno share pari al 20.60% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 4.246.000 telespettatori con uno share del 25.60%.

Su Canale 5 lo storico game show Avanti un altro – Story condotto da Paolo Bonolis ha visto incollati alla tv nella puntata di ieri ben 2.683.000 telespettatori con uno share pari al 18.40% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.337.000 telespettatori con uno share del 20.40%.

Ecco gli ascolti dei programmi tv andati in onda nella prima serata di sabato 4 febbraio 2023.

Video Verissimo