Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 18 febbraio 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Italia Sì!, L’Eredità e Avanti un altro.

Auditel, ascolti tv del pomeriggio di Sabato 18 febbraio 2023: Verissimo, Italia Sì! e Terra Amara

Su Rai 1, Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata di ieri di “Linea Verde Life” totalizzano il 19.70% di share, con 2.386.000 telespettatori.

Linea Bianca condotto da Massimiliano Ossini ha ottenuto nella puntata di ieri un seguito di 1.696.000 telespettatori con uno share del 12.95%.

ItaliaSì! condotto da Marco Liorni è stato visto da 1.444.000 telespettatori con uno share del 14.50% nella prima parte. La seconda parte è stata seguita da 1.953.000 telespettatori con il 16.40%.

Passaggio a Nord-Ovest è stato visto in tv da 1.050.000 di telespettatori con il 9.60% di share. A Sua Immagine ha ottenuto un seguito di 819.000 telespettatori con uno share dell’8.10% nella prima parte. La seconda parte conquista 881.000 spettatori con il 9.20%.



Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Terra Amara e Beautiful

La soap Beautiful è stata seguita da ben 2.846.000 telespettatori con il 21.00% di share. Terra Amara è stata vista invece da ben 2.621.000 telespettatori con il 24.40%di Share.

Nella giornata di ieri il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin è stato seguito da 2.183.000 telespettatori durante la prima parte con il 23.00% di share. 2.156.000 telespettatori con uno share pari al 19.30% nella seconda parte.

Ascolti tv di L’Eredità su Rai 1 e Avanti un altro in onda su Canale 5

Su Rai 1 il game show L’Eredità condotto da Flavio Insinna è stato visto da ben 2.989.000 telespettatori con uno share pari al 21.70% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 4.054.000 telespettatori con uno share del 25.40%.

Su Canale 5 lo storico game show Avanti un altro – Story condotto da Paolo Bonolis ha visto incollati alla tv nella puntata di ieri ben 2.431.000 telespettatori con uno share pari al 18.4% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.210.000 telespettatori con uno share del 20.5%.

Ecco gli ascolti dei programmi tv andati in onda nella prima serata di sabato 18 febbraio 2023.

Video Verissimo