Nella giornata di ieri, lunedì 5 settembre 2022, sono tornati in onda due storici programmi tv del pomeriggio: La vita in Diretta, su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano e Pomeriggio Cinque su Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Vediamo insieme come sono andati i dati Auditel di Pomeriggio Cinque e La Vita in Diretta, in merito agli ascolti nel giorno del debutto di questa nuova stagione tv dei due programmi.

Auditel, analisi degli ascolti tv del debutto di Pomeriggio Cinque e la Vita in Diretta in onda lunedì 5 settembre 2022

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 settembre 2022, Barbara d’Urso ha dato il via alla nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Da sempre la conduttrice ogni giorno controlla gli andamenti degli ascolti in merito ai dati Auditel relativi ai suoi programmi. Ecco di seguito i dati Auditel che ci descrivono come sono andati gli ascolti di Pomeriggio Cinque in onda su Canale 5, confrontati con quelli della prima puntata de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano in onda nello stesso orario su Rai 1.

Come sono andati gli ascolti tv di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso

Pomeriggio Cinque nella giornata di ieri ha fatto compagnia a 1.397.000 spettatori con il 18.7% di share, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.43, e 1.318.000 spettatori con il 17% di share dalle 17.46 alle 18.26.

Lo scorso anno, la prima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda il 6 settembre 2021, ebbe un seguito di 1.413.000 spettatori pari al 16.05% di share, nella prima parte del programma in onda dalle 17.35 alle 17.56, e 1.347.000 spettatori con il 14.3% di share nella seconda parte del programma in onda dalle 17.59 alle 18.29. I saluti finali totalizzarono 1.257.000 spettatori con il 12.56% di share.

La prima puntata di Pomeriggio 5 dello scorso anno andò in onda contro Estate in Diretta su Rai 1. La trasmissione pomeridiana della Rai raccolse davanti alla tv 1.045.000 spettatori pari al 11.29% di share, nella prima parte, e 1.519.000 spettatori con il 16.53% di share, nella seconda parte.

Auditel de La Vita in Diretta con Alberto Matano

Quest’anno Pomeriggio Cinque si è scontrato invece con la prima puntata de La Vita in Diretta, stagione 2022/2023, condotta da Alberto Matano. La prima puntata del fortunatissimo programma di Rai 1 è stata seguita da ben 1.548.000 spettatori con il 19.59% di share.

Lo scorso anno, la prima puntata del programma fu seguita da 1.553.000 spettatori con il 16.84% di share. Durante la presentazione, gli spettatori erano 1.399.000 e lo share del 15.97%.