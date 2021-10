Una domenica insolita quella andata in onda sulle reti televisive ieri, 10 ottobre 2021, che ha visto la mancata messa in onda di alcuni programmi Mediaset come Amici e l’edizione domenicale di Verissimo, entrambi in onda su Canale 5. Modifiche al palinsesto anche per Domenica In, ridotto di qualche ora. Il tutto per via della messa in onda della partita della finale per il terzo posto di Nations League Italia-Belgio. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono i dati Auditel in merito agli ascolti tv di ieri pomeriggio domenica 10 ottobre 2021.

Auditel: gli ascolti tv di Italia-Belgio, Domenica In e Citofonare Rai 2

Prima di mettersi a tavola per il pranzo della domenica, in onda su Rai 2 è andata in scena un’altra puntata di Citofonare Rai2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. La puntata di ieri è stata seguita da 425.000 spettatori con il 3.9% di share. L’esordio di domenica scorsa aveva suscitato l’interesse di 419.000 spettatori con il 3.95% di share.

Ascolti Domenica In e Italia Belgio e Da Noi… A Ruota Libera su Rai 1

Su Rai1 la puntata di Domenica In dalle 14:04 alle 14:46, ridimensionata per dare spazio alla partita Italia-Belgio, è stata seguita da 2.604.000 spettatori con uno share pari al 16.6%.

La finale per il terzo posto di Nations League Italia-Belgio ha conquistato ben 5.497.000 spettatori pari al 34.6% di share, diventando il programma più seguito del pomeriggio domenicale. Il pre e post partita è stato seguito da 4.247.000 spettatori con il 27.2% di share. A seguire Francesca Fialdini con il suo programma Da Noi… A Ruota Libera conquista ben 2.540.000 spettatori con uno share del 18.1%.

Ascolti tv Canale 5

Su Canale L’Arca di Noè ha interessato nella giornata di ieri ben 2.440.000 spettatori conquistando il 14.9% di share. La soap Beautiful è stata seguita da 2.085.000 spettatori con uno share pari al 13.1%.

A seguire, le storie di Una Vita hanno incollato alla tv ben 1.853.000 spettatori con l’11.6% di share, mentre Love is in the Air è stata vista da 1.496.000 spettatori con uno share del 9.7%. A seguire sempre su Canale 5 Inga Linstrom: Nella tua vita è visto da 1.411.000 spettatori con uno share del 10%.