Come di consueto non si può iniziare la settimana senza gli immancabili dati Auditel in merito agli ascolti tv dei nostri programmi preferiti della domenica pomeriggio. Anche ieri, domenica 7 novembre 2021, è andata in scena la tanto attesa sfida tv tra Amici di Maria De Filippi e Domenica In condotto da Mara Venier. Vediamo come sono andati questa settimana i due programmi, insieme agli ascolti di Verissimo, Da Noi… A Ruota Libera e Citofonare Rai2.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 7 novembre 2021: Amici vs Domenica In

La grande sfida dell’Auditel del pomeriggio domenicale è quella tra Amici e Domenica In. Amici di Maria De Filippi ieri è stato visto in tv da ben 2.982.000 con uno share del 19.23%. (Dati della scorsa settimana 2.966.000 spettatori, 20.2% di share).

Domenica In conquista nella giornata di ieri 2.859.000 spettatori con uno share del 17.5% durante la prima parte del programma. La seconda parte è stata vista da 2.509.000 spettatori con il 16.9% di share. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.445.000 spettatori, 15.8% di share. Seconda parte 2.045.000 spettatori, 14.2% di share. I Saluti di Mara sono visti da 1.901.000 spettatori con 13.8%).

Audience di Da Noi… A Ruota Libera e Verissimo

Da Noi… A Ruota Libera su Rai1 ha conquistato 2.106.000 spettatori con uno share del 13.1%. (Dati della scorsa settimana 1.728.000 spettatori, 10.6% di share).

L’appuntamento domenicale con Verissimo su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato visto da ben 2.744.000 con uno share del 18.70% durante la prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 2.702.000 con uno share del 16.21%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.986.000 spettatori, 21.3% di share. Seconda parte 2.949.000 spettatori, 18.2% di share).

Il successo di Verissimo è anche social. Nella classifica dei programmi più discussi sui social nella giornata di ieri, #Verissimo arriva al terzo posto (eventi sportivi esclusi). Inoltre, il noto programma di Canale 5 ha generato nel corso della settimana oltre 19 milioni di interazioni su Instagram.

Share e Ascolti di Citofonare Rai2

Il programma Citofonare Rai2, condotto da Paola Perego insieme a Simona Ventura è stato visto nella giornata di ieri da 454.000 spettatori totalizzando uno share pari al 4%. (Dati della scorsa settimana 431.000 spettatori, 3.8% di share). Da sottolineare un leggero ma importante aumento di pubblico per il programma di Rai2.